Flăcările au cuprins o suprafață de 2.500 de metri pătrați, iar fumul negru a fost vizibil de la 20 de kilometri distanță.

O anchetă a procurorilor va stabili, cu ajutorul specialiştilor de la ISU și de la Gardă de Mediu, de la ce a pornit incendiul.

Alarma s-a dat ieri, în jurul prânzului, în incinta unui fost C.A.P. de lângă comuna Becicherecu Mic, unde se aflau mai multe depozite. Angajații au sunat la 112, disperaţi ca flăcările au cuprins rapid patru hale.

Cătălin Păcala, ISU Timiș: „Din primele informații au alertat trei autospeciale de stingere cu apă, o autospecială de salvare la înălțimi, patru containere de stingere a incendiilor cu o capacitate de 7.000 de litri și o cisternă de 30.000 de litri.”

Pompierii au avut dificultăți, pentru că în zonă nu sunt hidranți și au fost nevoiți să alimenteze de la 10 kilometri distanță. Au chemat în ajutor trei servicii de pompieri voluntar și unul privat pentru situații de urgență. Şi câţiva localnici au venit în ajutor.

Bărbat: „Ce-am putut să fac, am ajutat, am stins cât am stins, apoi am văzut că se îndesește fumul, plasticul lua foc foarte tare. Am înțeles că într-o încăpere este ceva motorină. Acum pompierii se luptă să nu ajungă acolo.”

„Lucrați aici? Bărbat: - Nu. - Doar ați venit să ajutați? - Numai atâta, ajutor. O mână de ajutor să dăm.”

Pompierii s-au luptat mai bine de cinci ore cu flăcările. Nimeni nu a fost rănit, pentru că toată lumea a fost evacuată la timp.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru a-i atenționa pe oamenii din zonă să fie precauți.