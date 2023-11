Polițistul din Pitești care a fost bătut de un tânăr se zbate între viață și moarte. Ce le-a spus agresorul anchetatorilor

Polițistul, în vârstă de 55 de ani, a căzut cu capul pe asfalt și a ajuns, în comă, la spital. Bătăușul a fost arestat pentru 30 de zile.

Individul care l-a lovit pe polițist era alături de alți tineri, consuma alcool și făcea gălăgie lângă o stație de autobuz din centrul Piteștiului, în care se aflau și femei cu copii.

Potrivit cunoscuților, bătăușul are un trecut violent, marcat de o copilărie dificilă.

Victima lui este un polițist local cu o vechime de 16 ani. S-a îndreptat spre stația de autobuz și le-a spus scandalagiilor că este ilegal ce fac. Insă unul dintre ei s-a repezit spre el și l-a lovit cu pumnul.

Luat prin surprindere, bărbatul, care era în uniformă, a căzut la pământ. Colegul lui, de care tocmai se despărțise, este șocat.

Alin Constantinescu, coleg al polițistului: „Traseul lui a fost să treacă prin stația aia de acolo, care este în zona centrală, zona noastră de competență. Am afla în seara aceea, după ora 22, după ce a fost luat de salvare, dus la spital, am fost anunțat de aici, de la sediu. Am rămas fără cuvinte.”

Polițistul a fost transportat la spital, în comă.

dr. Luminița Galbenu, șef secție ATI Spitalul Județean Pitești: „Polițistul de 55 de ani este în acest moment în terapie. Prognosticul încă rămâne rezervat, este intubat, este ventilat mecanic. Încă mai are multiple contuzii hemoragice cerebrale.”

Colegii se roagă pentru el să își revină.

Daniela Vochina, colegă a polițistului: „E dificil, e foarte greu. Să auzi că un coleg al tău pățește așa ceva. Îmi pare enorm de rău și ne dorim să se facă bine.”

Bogdan Arinstănțoiu, purtător de cuvânt Poliția Locală Pitești: „Nu putem decât să ne rugăm pentru sănătatea colegului nostru. Nu înțeleg faptul că mai erau 10 minute și acest om ieșea din tură, că cineva îl aștepta acasă. Dar colegul meu s-a implicat și și-a făcut datoria fără să clipească, s-a gândit la siguranța celor care așteptau autobuzul în stație, pentru că era și femei, erau și copii.”

Bătăușul de 19 ani a fost arestat pentru de ultraj în forma vătămării corporale. Le-a spus anchetatorilor că era băut și că regretă ce a făcut.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 06-11-2023 19:34