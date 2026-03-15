Pe 29 martie 2024, agentul încerca să oprească o mașină pe drumul E85. Însă un alt autoturism, care venea din aceeași direcție, a intrat în depășire și l-a lovit în plin.

La acel moment, șoferul a declarat că nu l-a văzut. Polițistul a fost preluat în comă de medicii de la Spitalul Județean din Botoșani. Apoi a fost transportat, cu un avion, în Capitală.

După mai multe luni petrecute pe patul de spital, cu leziuni cerebrale importante, începuse recuperarea într-o clinică de profil. Pe de altă parte, ancheta este încă în desfășurare și sunt așteptate rezultatele unor expertize.