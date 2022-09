Polițistă româncă din Londra, participantă la funeraliile Reginei: Nu pot exprima în cuvinte cât de emoționant a fost

În vârstă de 35 de ani, Cristina Elena Labă a făcut parte dintre polițiștii mobilizați pentru a asigura ordinea pe traseul pe care a fost dus sicriul Reginei, în cursul zilei de luni. Tânăra, originală din Băile Olănești, Vâlcea, este stabilită în Londra de 14 ani și lucrează ca voluntar în cadrul Metropolitan Police. Ea este angajată de peste 6 ani pe postul de Special Constable.

Elena a povestit pentru Știrile ProTv cum a trăit ziua funeraliilor reginei Elisabeta a II-a și ce a impresionat-o cel mai mult.

Ziua funeraliilor reginei Elisabeta

A lucrat 14 ore, între 04:00 și 18:00, și poziția ei a fost în apropiere de Westminster Abbey, locul din care s-a pornit în procesiunea de pe străzile Londrei. Ea povestește cât de mult au impresionat-o zecile de mii de oameni care au așteptat ore întregi pe trotuare pentru a surprinde câteva momente sicriul Reginei și a-și lua rămas bun de la suverană.

„Am fost impresionată să văd oamenii așezați pe trotuare fie de cu noapte, fie din zorii dimineții. Mulți erau oameni simpli, unii au venit cu copii în cărucioare, alții erau în cârje sau cadre de mers, dar erau și persoane despre care puteai spune de al prima vedere că avuseseră funcții înalte, unii aveau medaliile primite de-a lungul vieții expuse pe piept, pesemne foste cadre militare. Și toți zâmbeau, erau politicoși și vorbeau frumos între ei, parcă erau prieteni, legați de dragostea pentru cea care a fost regină atâția ani”, descrie Elena atmosfera de pe străzile Londrei în ziua funeraliilor.

Personal, pentru ea, cel mai emoționant a fost, însă, momentul în care polițiștii au fost aplaudați de mulțime pentru serviciul pe care l-au făcut. „Cel mai copleșitor și emoționant moment pentru mine personal, a fost atunci când am fost duși la locul unde fuseserăm desemnați în formula de 2 rânduri ( 20 de ofițeri atât Regulars cât și Specials) pe același drum pe care urma să fie condus mai târziu sicriul reginei, iar toți oamenii care se așezasera pe margine dincolo de barierele metalice strigau, ne aplaudau și ne mulțumeau pentru serviciul nostru ! Nu pot exprima în cuvinte cât de emoționant a fost, nu am trăit niciodată un sentiment de mândrie mai mare decât acela”, mărturisește Elena. Tânăra spune că că se simte „recunoscătoare și extrem de onorată că am luat parte la un eveniment pe cât de trist pe atât de grandios”.

Pentru poziția sa în cadrul Poliției Metropolitane, Elena nu este plătită, munca sa fiind una voluntară. Totuși, ea are aceleași puteri ca un polițist angajat cu normă întreagă, are uniformă ca și a lor și se antrenează alături de aceștia, dar lucrează doar 16 ore pe lună, având posibilitatea să-și aleagă programul. Tânăra este extrem de mândră de munca sa și spune că este felul ei de a mulțumi orașului care a primit-o. ”Îmi place ceea ce fac, este o mândrie pentru mine să fac parte din Metropolitan Police și sa dau ceva înapoi comunității, țării care m-a primit pe mine și pe familia mea!”.

În plus, Elena spune că spera ca prin munca voluntară pe care o face, să poată să spele într-o oarecare măsură imaginea românilor. „Îmi doream să spăl cumva imaginea romanilor din străinătate. Știam că avem o reputație proastă și vroiam să le demonstrez că nu toți suntem la fel!”, explică românca. Ea mai este implicată și în alte organizații de voluntariat în Marea Britanie, iar pentr a-și câștiga traiul de zi cu zi, are un mic business personal.

