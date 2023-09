Polițist în uniformă, filmat când sărută o femeie și apoi se urcă alături de ea pe bancheta din spate a mașinii. VIDEO

Videoclipul pare să îl arate pe ofițerul de poliție din comitatul Prince George's, identificat ca fiind Francesco Marlett, îmbrățișând și sărutând o femeie lângă mașina sa, în apropierea unui parc.

Femeia îl ține apoi de mână pe polițist și se urcă pe bancheta din spate a vehiculului, în timp ce el o urmează înăuntru.

Prince George's County Police officer in Maryland caught on video embracing and kissing an individual before entering a police SUV with her.

Persoana care ar fi filmat videoclipul a declarat pentru Baltimore Banner că polițistul și femeia au rămas în interiorul mașinii de serviciu timp de aproximativ 40 de minute, înainte de a părăsi parcul separat. Videoclipul pare să fi fost filmat în Parcul Carson, chiar lângă Liceul Oxon Hill, potrivit ABC 7News.

Poliția a declarat că relația dintre bărbat și femeia respectivă rămâne neclară.

După ce videoclipul a devenit viral pe TikTok și pe alte platforme online, ofițerul a fost suspendat din funcție.

„Atribuțiile sale de polițist sunt acum suspendate în timp ce ancheta continuă", a scris marți seara departamentul pe Twitter.

Update: the officer has been identified. His police powers are now suspended as the investigation continues. https://t.co/hzDdUZuNzm