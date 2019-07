Poliția verifică dacă stăpânii și-au sterilizat și microcipat cățeii. Amenzi de mii de lei

Poliția Animalelor a pornit în căutarea câinilor care nu sunt sterilizați și nu au microcip, așa cum cere legea.

Pentru început, oficialii nu vor să-i amendeze pe stăpâni, ci să le explice cât de important este să aibă grijă de animalele lor de companie. Și cei care își abandonează câinii sau îi bat vor fi sancționați.

Femeie: "Pe ea o cheamă Anina şi are 11 ani şi 4 luni, pe ea o cheamă Gina şi are 11 ani, pe ea o cheamă Tata, are 16 ani şi este mama lu Aninuța şi pe ea o cheamă Blondie şi are vreo 10 ani."

Căţeii sunt sterilizaţi şi au microcip, aşa cum cere legea. Stăpâna lor i-a luat pe toţi de pe stradă.

Femeie: "Mi-a fost milă de ei, au început să-i agreseze şi oamenii, şi copiii, şi toată lumea. Nu contează câţi sunt, îi iubeşti şi faci totul pentru ei."

În cele trei adăposturi ale Autorităţii pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, sunt în prezent aproape 1000 de câini fără stăpân.

Aşa a fost şi Pupi, o biată căţeluşă care a stat două zile legată de o bancă în parc, până când doi băieţi au decis să o adopte.

Băiat: "Sunt atâţia căţei pe stradă care caută un stăpân, am zis că chiar dacă am reuşi cui să dăm puii ei cuiva, mai bine ar fi adoptaţi alţi căţei care nu au stăpân."

Legea este în vigoare de mai bine de 5 ani, dar nu toţi o respectă. Aşa că Poliţia Animalelor, un serviciu din subordinea Poliţiei Locale Bucureşti, a pornit în căutarea stăpânilor care nu au câinii sterilizaţi.

Oana Voican, șeful Serviciului Poliția Animalelor, din cadrul DGPLCMB: ”Amenzile variază. În cazul nemicrocipării, de la 2000-la 5000 de lei, iar în cazul nesterilizării, de la 5000 la 1000 de lei."

Tudor Tim Ionescu, consilier general al municpiului București: ”Scopul în acest moment nu e de a sancţiona oamenii, ci de a-i atenţiona şi, dacă ne asigurăm că toţi câinii sunt microcipați, atunci automat abandonul va scădea drastic."

Iar efectele sterilizării câinilor sunt vizibile, spun stăpânii.

Cătălina Trănescu, purtător de cuvânt ASPA: ”Oamenii nu-şi sterilizează animalele de cele mai multe ori, spun ei, din motive financiare şi acestea se înmulţesc necontrolat şi, din cauza asta, puii sunt abandonaţi pe domeniul public.”

Până la finalul anului, ASPA asigură sterilizarea gratuită a 5.000 de câini şi 5.000 de pisici, în 28 de cabinete veterinare din Capitală.