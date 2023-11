Podeaua și tavanul s-au prăbușit la o bancă din Dej. Trei oameni, dintre care doi clienți, au fost răniți

Trei persoane, dintre care doi clienți, au fost răniți. Când s-a petrecut totul o echipă de muncitori făcea reparații la subsol.

În momentul în care s-a produs incidentul, în sediul băncii erau șapte angajați și cinci clienți. Muncitorii lucrau la subsol când parte din podeaua încăperii și o bucată din tavan s-au prăbușit.

Șeful unității: „A fost mai multă lume, dat mare parte sunt ok toți. Și eu am fost printre dărâmături. Am ieșit”.

Nu toți cei surprinși sub dărâmături au scăpat teferi.

Paul Olar, reprezentant ISU: „Au rezultat trei victime, două dintre acestea un bărbat și o femeie au fost transportați la spital, ulterior un alt bărbat a acuzat probleme medicale”.

Una dintre victime are răni serioase la coloană.

Alina Ștreang, reprezentant al Spitalului Municipal Dej: „Două cu traume ușoare, dar cu multiple escoliații și au plecat acasă, iar cea de-a treia este încă la noi la CPU, cu fractură de coloană vertebrală și va pleca spre neurochirurgie Cluj”.

Unitatea bancară funcționează într-un spațiu închiriat.

Într-un răspuns transmis Știrilor ProTV, reprezentanții băncii au menționat că proprietarul clădirii nu i-a informat că se fac lucrări la subsol. Potrivit Poliției, care face cercetări pentru distrugere din culpă, ar fi vorba despre reparații de întreținere. Autoritățile vor verifica imobilul care deocamdată a rămas închis.

