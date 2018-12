Un bărbat din Arad a vrut să arunce tot blocul în aer. Ce i-a făcut soţiei înainte

Pro TV

O explozie le-a pus duminică în pericol vieţile locatarilor dintr-un bloc din Arad. Se pare că un bărbat de 60 de ani care locuieşte în clădire, supărat că soţia îl părăsise, a vrut să arunce apartamentul în aer la beţie.

Incidentul s-a petrecut în comuna Vladimirescu de la marginea oraşului Arad. Bărbatul s-a supărat foc după ce soţia, pe care obişnuia să o bâtă atunci când cădea în patima băuturii, l-a părăsit. Furios, a vrut să-şi arunce locuinţă în aer.

"M-a bătut, m-a fugărit, şi am plecat la copii şi azi dimineaţă am venit şi uite ce s-a întâmplat. Am avut două butelii în casă şi a dat drumul la două butelii. Beţia o făcut, nu necazul. Că dacă era necaz se gândea ce a făcut”, spune soţia lui.

Celelalte 3 familii care locuiau în bloc au reuşit să iasă imediat cum au auzit bubuitura.

"Ca vecini i-am ştiut vecini buni. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Eu am ieşit să mut maşina să nu ia foc”, spune un vecin.

Pompierii au intervenit să stingă incendiul cauzat de explozie înainte să se extindă şi la celelalte apartamente. Vinovatul a fost transportat de urgenţă la spital pentru îngrijiri.

Căpitan Călin Domşa, ISU ARAD: "În această dimineaţă a fost anunţat un incendiu în localitatea Vladimirescu incendiul a fost provocat în urma unei explozii la butelia de gaz. S-a intervenit cu două autospeciale cu spumă şi gaz şi două ambulante SMURD. Evenimentul s-a soldat cu o victimă, propietarul apartamentului care a avut arsuri la nivelul fetei şi a fost transportat la unitatea de primire urgente."

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

