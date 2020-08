Pilotul de raliuri Alex Filip, despre șoferul care l-a lovit intenționat: "Practic, a scos pistolul și a tras"

Pilotul de raliuri Alex Filip a declarat, într-un interviu acordat corespondentului Știrile Pro Tv, Ovidiu Oanță, că șoferul care a intrat intenționat cu mașina în el, în timp ce se afla pe bicicletă, s-a folosit de automobilul său ca de un pistol.

Pilotul de raliuri, care este și instructor de conducere defensivă, a povestit ce s-a întâmplat, marți, când a fost lovit intenționat de un șofer, după ce acesta l-ar fi șicanat mai mulți kilometri, pe o stradă din Corbeanca.

"Am ieșit cu bicicleta pentru antrenamentul de seară. Pe acest drum, intens circulat, șoferul respectiv m-a depășit de vreo 3 sau 4 ori, tot petrecându-ne pe o distanță de 3-4 kilometri. Absolut de fiecare dată, m-a depășit la o distanță foarte aproape, iar ultima dată când m-a depășit, înainte de impactul pe care îl vedem pe filmare, m-a înghesuit atât de mult la acostament, la marginea drumului, încât mi-am dat seama că nu o să am loc să trec în condiții de siguranță între mașina lui, care era în mișcare, și mașina maro care era parcată. Așa încât, într-o ultimă disperare, am strigat "Bă" și am dat cu palma în geamul spate al mașinii ca să-l atenționez să-mi facă și mie un pic de loc. Reacția nu a fost nici pe departe de a face stânga, să-mi facă loc, ci a pus frână bruscă, a luat de volan dreapta, cu intenția, mai mult decât evidentă, de a-mi acorda o lecție. De a mă lovi, de a mă pune jos, fără niciun fel de discuție, iar lipsa de discernământ cu care a făcut-o, mă face să nu mă opresc și să facem proces penal, pentru că astfel de șofer nu are ce să caute pe drumul public", a declarat Alex Filip.

Pro TV

Alex Filip: "Practic, a scos pistolul și a tras"

Pilotul de raliuri consideră că șoferul care l-a accident s-a folosit de mașina lui ca de un pistol, susținând totodată că "un astfel de șofer poate să omoare pe absolut oricine, oricând".

"Și-a folosit propria mașină precum ar folosi cineva un pistol. Practic, ceva nu i-a convenit pe drum, a scos pistolul și a tras. Ceea ce mi se pare inadmisibil. Norocul meu a fost că nu m-a lovit de vreun obiect, de vreun copac. Da, m-am lovit la umăr, la cot, iar la ochi m-am lovit în capul de pod, care nu se vede în filmare", a precizat Alex Filip.

Întrebat dacă șoferul a dat vreun semn prin care să spună că regretă ceea ce a făcut, Alex Filip a răspuns: "Absolut deloc. Cu atât mai mult, după accident el a continuat cu atitudinea agresivă".

Joi, Alex Filip a postat pe Facebook imagini din momentul accidentului, susținând că a trecut prin clipe de spaimă.