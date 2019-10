Pilot Tarom, despre revocarea noului manager: „Ne-au pus șefi tot felul de mercenari”

Soțul purtătoarei de cuvânt al președintelui Iohannis, care este pilot al companiei Tarom, se declară revoltat de schimbarea din funcție a managerului Daniela Mădălina Mezei, la doar 5 luni de la preluarea ei.

Aceasta fusese numită în fruntea TAROM pe 19 iunie 2019, în locul lui Cărăvan Maresi, care preluase interimatul în 3 iunie 2019.

Decizia a provocat reacții dure în rândul angajaților Tarom. Pilotul Emil Dobrovolschi a reacționat pe contul de Facebook, îndemnându-și colegii să ia atitudine.

„Noi, piloţii, nu facem politică. Pilotăm avioane şi ducem pasageri la destinație, în siguranța. Am tăcut şi ne-am înghițit amarul când ne-au pus șefi tot felul de mercenari şi oameni fără nicio experienţă, când analfabeți care scriu ,,mi-au" într-un cuvânt au ajuns mari șefi în minister şi ,,aveau grijă de aviaţie". Am tăcut văzând compania Tarom ajungând să fie alungată din birourile din Otopeni încât am ajuns să stăm pe canapele pe holuri în timp ce în birourile noastre stau companii concurente. Acum politrucii ne schimbă din răzbunare al patrulea manager general, unul crescut în Tarom şi care are cu adevărat planuri de viitor şi NOI TĂCEM??”, a scris pilotul.

Consiliul de Administraţie al companiei TAROM a decis marţi seara revocarea din funcţie a directorului general interimar, Daniela Mădălina Mezei.

Conform corespondentului PRO TV Vitalie Cojocari, nimeni nu se aștepta la această deczie, mai ales că în urmă cu câteva zile același Consiliu îi prelungise mandatul.

Ce i s-a imputat Mădălinei Mezei? Că nu ar fi dus la îndeplinire anumite obiective ale CA, cum ar fi restructurarea Tarom, aducerea în flota Tarom a aeronavelor noi, de tip ATR.

„La final de mandat sunt fericită că nu am afectat viitorul companiei prin decizii iresponsabile şi sper că echipa TAROM să scoată compania din turbulenţă”, a reacționat Mădălina Mezei pe Facebook.

Până în acest moment ministrul Răzvan Cuc nu a reacționat public.

Noul director general al TAROM este pilotul Valentin Gvinda, care mai ocupă și funcția de examinator și manager de flotă în cadrul companiei.