Tabloul de Picasso "ars în sobă" a fost găsit într-un sat din Tulcea, la rădăcina unui copac

O lucrare de Picasso a fost găsită la rădăcina unui copac, într-un sat din Tulcea.

Femeia, o scriitoare româncă stabilită în Olanda, a primit un pont anonim potrivit căruia va găsi un tablou de Picasso, furat din muzeul Kunsthall Rotterdam în 2012, la rădăcina unui copac, într-un sat din Tulcea.

Este vorba despre lucrarea Tete D’Arlequin, care a ajuns deja la DIICOT sâmbătă seara.

Sâmbătă, "două persoane, de cetățenie olandează, s-au prezentat la Amabasada Olandei, din București, cu un tablou.

Acestea au precizat faptul că au găsit tabloul, pe teritoriul Romaniei, anuntand despre acest fapt autoritatile olandeze.

DIICOT investigheaza imprejurarile in care un tablou semnat Picasso valorand aproximativ 800 mii de euro a fost gasit sambata seara, pe raza judetului Tulcea. Tabloul care face parte dintr un lot de 7 opere sustrase in anul 2012 dintr -un muzeu olandez se afla in custodia autoritatilor romane si urmeaza sa fie expertizat.

Atașatul de afaceri interne din cadrul Ambasadei Olandei a anunțat autoritățile române, iar, la acest moment, o echipă formată din procurori D.I.I.C.O.T. și polițiști ai Direcției de Investigații Criminale - I.G.P.R. efectuează cercetări, pentru lămurirea tuturor aspectelor (audierea persoanelor, cercetarea locului în care au afirmat cele două persoane că au găsit tabloul, expertize criminalistice).

Precizăm ca cei 6 inculpati români acuzaţi că în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012 au sustras 7 tablouri semnate printre alţii, de Pablo Picasso, Henri Matisse şi Claude Monet de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam au fost condamnati definitiv pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor", se arată într-un comunicat DIICOT.

Cronologie caz:

În noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, doi români au intrat prin efracţie în Muzeul Kunsthal din Rotterdam, cu complicitatea unului al treilea compatriot. Au furat şapte picturi în ulei şi acuarele, evaluate la peste 230 de milioane de dolari.

Este vorba despre tablourile “Tete d´Arlequin” de Pablo Picasso, “La Liseuse en Blanc et Jaune” de Henri Matisse, “Waterloo Bridge” şi “Charing Cross Bridge” de Claude Monet, “Femme devant une fenêtre ouverte, dite la fiancée” de Paul Gauguin, “Autoportrait” de Meyer de Haan şi “Woman with Eyes Closed” de Lucian Freud. Operele furate au ajuns apoi în România, în localitatea Carcaliu, judeţul Tulcea.

Procurorii DIICOT au arătat, în rechizitoriul trimis instanţei Judecătoriei Sectorului 3, ca mama unula dintre bărbaţii acuzat de furt a declarat, la audieri, că a ars tablourile furate în soba locuinţei sale din Carcaliu.

“După arestarea fiului meu, în ianuarie 2013, m-am speriat foarte tare, înţelegând că fapta comisă de ei este gravă, întrucât bunurile pe care le-au sustras au o valoare foarte mare.”, le-a spus femeia procurorilor DIICOT.Ea a declarat că a îngropat geamantanul în care erau tablourile în curtea unei case părăsite. Pentru că două dintre tablouri nu intrau foarte bine într-un geamantan, Olga Dogaru a spart geamurile şi le-a aruncat în toaleta din curtea casei părăsite, după care a pus operele de artă în geamantan şi le-a îngropat, au precizat procurorii.

AFP

Ulterior, din dorinţa de a-şi proteja fiul, de a nu-i face rău lui şi pietenilor lui şi pentru că îi era frică, s-a hotărât să ardă tablourile, crezând că dacă “tablourile nu vor fi găsite niciodată, nu vor fi probe împotriva lor şi nu vor putea fi condamnaţi”, au mai scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer