Petre Daea: „Să acţionăm repede, pentru că fermierii nu-i faci la strung”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat joi că este necesar ca tinerii să fie atrași spre domeniul agriculturii, întrucât „fermierii nu-i faci la strung, pe un tipar.”

„Trebuie să reflectăm mult, dar să acţionăm repede pentru că fermierii nu-i faci la strung, pentru că dacă i-am face pe un tipar anume, le-am da drumul, dar iată că nu se fac. Eu ştiu că nu oricine se angajează să lucreze în agricultură (...), nu se îndreaptă mulţi, pentru că nu este uşor să o faci. Trebuie să găsim soluţii de a stimula, pentru a ajunge tinerii în domeniul agriculturii. Ca să intri în agricultură şi să devii fermier trebui să ai teren, altminteri un fermier fără teren nu există nicăieri şi nici nu va fi", a spus joi Daea, la o conferinţă de profil, conform Agerpres.

Acesta a precizat că MADR a lansat anul trecut „un instrument financiar bun, dar care nu a fost promovat mai mult", ce oferă tinerilor posibilitatea să cumpere teren cu credit bancar, dar cu garanţii de la stat.

„Noi, anul trecut, am dat drumul la un instrument financiar bun şi din nefericire suntem vinovaţi că nu l-am promovat mai mult, dar care îţi dă posibilitatea să cumperi teren prin credit de la bancă cu susţinere din partea statului. Ştiţi foarte bine că banca îţi cere garanţii şi de unde garanţii pentru un tânăr? Actul normativ stabileşte foarte clar şi este operaţional de anul trecut că aceste garanţii în procent de până la 80% sunt asigurate de stat, iar diferenţa de 20% să fie valoarea pământului. S-au făcut câteva solicitări, dar puţine. Apoi există în Parlament modificarea Legii terenurilor agricole. E o iniţiativă a parlamentarilor PSD care modifică prevederile actuale în sensul îmbunătăţirii lor, în aşa fel încât tinerii să aibă un acces mai facil şi dublat de acest lucru. Mai mult, se are în vedere schimbarea abordării la UE, unde această bază de date pe care o are România va fi tema de discuţii pentru mine şi pentru decidenţii europeni în aşa fel încât prin mecanismele pe care le proiectăm să avem soluţii la această situaţie a tinerilor fermieri", a precizat Daea, care a răspuns unei întrebări referitoare la atragerea tinerilor în agricultură.

Nu în ultimul rând, ministrul Agriculturii a subliniat că vor fi acordate şi stimulente atât pentru tineri cât şi pentru cei care angajează tineri în acest sector.

„În Parlamentul României mai este o lege: dacă angajezi trei tineri şi stau cel puţin un an în agricultură în producţia vegetală zootehnie sau în alimentară, angajatorul este scutit de obligaţii faţă de acel tânăr cum şi tânărul este scutit de obligaţiile faţă de stat. Iată că avem primele instrumente legale", a mai spus Daea.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Agriculturii, mai mult de jumătate dintre cei 866.000 de fermieri care au depus cereri unice de plată la APIA sunt fermieri de peste 60 de ani, iar dintre aceştia 4.224 au vârste cuprinse între 91 şi 100 de ani.

„Avem pentru prima dată date exacte privind vârsta fermierilor, care este extrem de importantă de analizat, pentru a şti încotro să o luăm şi ce măsuri trebuie să compunem, ce mecanisme trebuie să creăm, în aşa fel încât agricultura ţării să se desfăşoare corect şi cu o perspectivă sigură. Din nefericire, din cei 866.000 de solicitanţi, cei care au depus cereri unice, cei cu vârsta de peste 60 de ani adună la un loc 453.630 de fermieri. Analizând pe grupe de vârstă constatăm o accentuare a numărului de fermieri, o creştere a celor care au vârsta de peste 60 de ani", a anunţat, miercuri, Petre Daea, într-o conferinţă de presă.

Dintre cei 453.630 de fermieri cu vârsta de peste 60 de ani, 223.994 sunt în categoria 61 - 70 de ani, 161.198 între 71 şi 80 de ani, 64.205 fermieri sunt între 81 şi 90 de ani, iar grupele de vârstă sub 60 de ani "nu au o dinamică pozitivă".

„Avem şi fermieri cu vârste cuprinse între 91 şi 100 de ani, un număr de 4.224. Din nefericire, grupele de vârstă ale fermierilor sub 60 de ani nu au o dinamică pozitivă. Sub 20 de ani avem doar 1.023 de fermieri, între 21 şi 30 de ani - 35.046, între 31 şi 40 de ani - 75.915, între 41 şi 50 de ani - 149.226 fermieri, iar între 51 şi 60 de ani sunt 161.023. Iată un domeniu în care trebuie să abordăm cu multă atenţie, cu mult echilibru, profilul politicilor agricole în perspectiva post 2020. Structurile de specialitate din minister lucrează la politicile agricole specifice Romaniei, a stării de de fapt, având în vedere aceste elemente, dar şi altele, structurate pe date exacte, nu pe sondaje, pentru a profila politici de viitor pentru agricultura Ţării Româneşti", a adăugat ministrul Agriculturii.

