Petre Daea: Tragi de ceapa de la Bruxelles de zici că-i cureaua de la pantaloni

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus joi, la o întâlnire cu producătorii din zona Titu, judeţul Dâmboviţa, că produsele româneşti agricole sunt mai bune ca cele din alte state europene.

El a dat ca exemplu ceapa de la Bruxelles, de care ''tragi de zici că-i cureaua de la pantaloni, nu poţi să o mesteci''.

''În tot ce am fost afară, m-am dus în pieţe - am fost în Franţa, m-am dus să văd piaţa din Paris, am fost în Polonia, am fost să văd piaţa, am fost la Bruxelles, am văzut piaţa din Bruxelles, am fost la Luxemburg, m-am dus la bulgari în piaţă. Nimeni nu are produsele noastre. Niciunul, reţineţi ce vă spun, nu ne ia niciunul. A, ne ia la preţuri, la două: lapte şi produsele din lapte şi la fructe. Încolo, şi cu preţurile sunt deasupra, dar cu calitatea toată-i jos'', a afirmat ministrul Daea.

Acesta a exemplificat cu ceapa de la Bruxelles, care, în opina sa, nu se compară cu cea din România. Ministrul le-a recomandat producătorilor să se asocieze pentru a deveni mai puternici în piaţă.

''Păi, tată, tragi de ceapa de la Bruxelles de zici că-i cureaua de la pantaloni! Nu poţi să o mesteci. Păi, aici, când oi lua-o, ce bună e! Şi ştiu toţi, de ceea este şi o anumită rezistenţă în condiţiile în care - şi nu vreau să merg pe latura aceasta a naţionalismului productiv - dar încă o dată cu mine sau fără mine, cu ministru sau fără ministru, nu mergem înainte dacă nu ne organizăm'', a precizat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer