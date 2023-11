Peste 800 de militari americani au început o misiune de protecție a litoralului românesc

I-au înlocuit pe colegii din Brigada 1, care se întorc acasă.

Noii sosiți din Brigada 3 Asalt Aerian au venit cu propria tehnică militară, printre care și un întreg regiment de elicoptere de transport, desant și atac la sol.

Ceremonia a marcat momentul în care comandantul Brigăzii 3 de asalt aerian a preluat coordonarea a peste 800 de militari. Arborarea drapelului de luptă a simbolizat acceptarea misiunii de 9 luni pe teritoriul României.

Reporter: „Cât de dificilă crezi că va fi misiunea?

Lt. col. Collin Harris, Brigada 3 a Diviziei 101: „Nu cred că este vorba despre dificultate mai degrabă este complexitate. Cred că vom face o treabă excelentă alături de partenerii noștri din România și cu ceilalți parteneri din Ungaria, Bulgaria, Slovacia din toate națiunile aliate.”

În cele 9 luni anterioare, Brigada 1 de asalt aerian a celebrei divizii americane 101 aeropurtată a asigurat - alaturi de militari români - protecția litoralului românesc și a efectuat zeci de misiuni de antrenament pe teritoriul țării noastre.

Trevor Voelkel, comandant Brigada 1 Asalt Aerian: „Misiunea principala a brigăzii noastre a fost aceea de a acordă sprijin aliaților noștri din România. Au fost exerciții în Transilvania în Constanța, la Cincu. Să fii militar este dificil, misiunea noastră este dificilă dar este foarte ușoară în același timp alături de partenerii noștri.”

Militarii americani spun că au strâns amintiri frumoase la noi. Și au fost impresionați de gustul preparatelor tradiționale românești.

Trevor Voekel comandant Brigada 1 Asalt Aerian Divizia 101 Aeropurtată: „Sunt fericit că vine Crăciunul, am patru copii care sunt bucuroși că își revăd tatăl.”

Reporter: Ce vă va lipsi?

Trevor Voekel comandant Brigada 1 Asalt Aerian Divizia 101 Aeropurtată: „Prietenii și pertenerii noștri, mâncarea este extraordinară, am vizitat multe locuri îmi place cultura locală, sunt oameni foarte prietenoși și m-am simțit că acasă, câmpurile, agricultura, oamenii sunt extraordinari pentru că și eu am fost fermier, agricultor.”

În prezent, la baza Mihail Kogălniceanu sunt peste 2.000 de militari americani, francezi și germani. În toată Europa, divizia 101 aeropurtată are aproximativ 3.800 de militari.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 25-11-2023 10:05