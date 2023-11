O actriță rusă a fost ucisă în Donețkul ocupat de ruși. Alți 25 de militari ruși au murit în atac, susține Ucraina. VIDEO

Moartea Polinei Menshikh, în vârstă de 40 de ani, a fost confirmată agenției de presă de stat TASS de către oficiali regionali și într-o postare pe VKontakte de către un teatru din Sankt Petersburg, scrie The Moscow Times.

„Cu mare durere vă informăm că Polina Menshikh a murit ieri într-un spectacol în Donbas în urma bombardamentelor", a declarat luni teatrul Portal.

#Russian actress and theater director Polina Menshikh k1lled by #Ukraine shelling in the #Donbass . This was reported by the theater-studio pic.twitter.com/p0PlT2sOio

Menshikh cânta la un concert pentru soldați în satul Kumachovo în momentul atacului, a precizat ziarul Rossiyskaya Gazeta.

O înregistrare video publicată de canalul de știri Astra Telegram pare să arate momentul atacului.

Various Russian milbloggers report that a Ukrainian HIMARS missile hit a venue in the village of Kumachove which hosted a concert for Russian servicemen. Singer Polina Menshikh and an unknown number of soldiers were killed. This is allegedly the moment of impact. pic.twitter.com/fFnAwpbWtV