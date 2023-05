Peste 20 de ani de iubire s-au dus într-o singură noapte. Un ieșean și-a omorât concubina în bătaie, apoi a adormit lângă ea

Cei doi parteneri nu erau căsătoriți, dar formau un cuplu de peste 20 de ani și locuiau în comuna Bălțați. Zilele trecute, bărbatul în vârstă de 50 de ani a consumat băuturi alcoolice și a început să se certe cu partenera sa, în vârstă de 55 de ani. Individul i-ar fi reproșat că îl înșeală. De la vorbe urâte, s-a ajuns la lovituri tot mai violente, susțin anchetatorii.

Procurorii spun că bărbatul și-a lovit iubita în zona capului și a feței cu mai multe obiecte contondente. Apoi, a adormit lângă femeia grav rănită. Câteva ore mai târziu, s-a trezit și a chemat o vecină în ajutor, spunându-i că, de fapt, el nu știe ce s-a întâmplat și că și-a găsit partenera bătută.

Vecină: "Am sunat la ambulanță, am venit înapoi și am intrat acolo și am văzut-o întinsă pe pat. Era lovită la față. Și el spunea: 'Măi femeie, ce e cu tine? Cine te-a bătut în halul ăsta?'. El a spus că s-a trezit din somn și a ridicat-o un pic mai sus de pe pat".

Vecină: "Se băteau, el bea mult și o bătea. Sâmbătă a făcut un praznic și a scos-o în drum. Era vânătă pe o mână și o durea tare capul. Era o femeie liniștită și cuminte".

Vecin: "A omorât-o pe vecina de aici. A fost dimineață poliția".

Reporter: "Si pe el l-au luat?".

Vecin: "Da, l-a luat".

După apelul la 112, la casa celor doi parteneri au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanța. Medicul însă nu a mai putut face nimic pentru victimă întrucât femeia era moartă deja de câteva ore.

Angelica Hristea, director SAJ Iași: "La ora 03:00, în cursul nopții, a fost înregistrat un apel prin 112 pentru o persoană de sex feninin inconștientă. Medicul a ajuns la locul solicitării, a constat decesul persoanei cu urme evidente de violență fizică".

Principalul suspect a fost arestat pentru 30 de zile. Cei doi nu aveau copii împreună. Victima are o fiică adultă, dintr-o relație anterioară.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 22-05-2023 13:30