Peste 100 de oameni s-au adunat pentru a dona sânge unui profesor care trebuie să intre în operație

Mobilizare impresionantă pentru un dascăl în vârstă de 51 de ani din Reghin care are nevoie urgent de sânge pentru a intra în sala de operație.

Peste 100 de persoane s-au adunat în sala de ședințe a primăriei, care s-a transformat pentru o zi în centru de donare.

Medicii atrag atenția că rezervele de sânge încep să scadă, iar cazurile urgente au nevoie de sprijin din partea comunităților.

Sala de conferințe din primăria Reghin a fost dotată cu paturi speciale și cu materialele sanitare. Iar la primele ore ale dimineții, zeci de oameni au răspuns apelului făcut de familia profesorului aflat în suferință.

Bărbatul a ajuns recent la spital cu dureri de spate, iar medicii au descoperit că trebuie să-i îndepărteze un rinichi. Operația este însă foarte complexă și pacientul are nevoie de rezerve de sânge.

Marcel Mîndru, profesor: „Este grav bolnav internat în spital la Târgu Mureș, urmează să fie operat de urgență.”

Dan Fărcaș, organizator: „Este internat la urologie, ceea ce a și mobilizat foarte multă lume.”

Oamenii s-au bucurat că au putut dona fără să mai facă un drum de 30 de kilometri până la Târgu Mureș.

Dr. Fărcaș Anamaria, medic: „Avem multe cereri din Reghin, persoane care din păcate nu se pot deplasa până la Mureș. Lumea vine, avem supereroi.”

Printre donatori s-a numărat și o asistentă medicală care a donat sânge de 130 de ori. Practic prin gestul ei a salvat sute de de vieți.

Camelia Săbădean, donatoare: „Mă apropii de 60 de litri de sânge donat. faptul că am donat de atât de multe ori s-a datorat și că am lucrat la centrul de transfuzie peste 20 de ani și fiind acolo mi-a fost mult mai ușor să donez sânge. Am donat prima dată la 18 ani.

Medicii spun că numărul donatorilor a scăzut în toată țara, iar spitalele au mereu nevoie de rezerve de sânge.