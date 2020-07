Pericolul ascuns din timpul pandemiei. Teama de boală poate deveni o obsesie

Grijile și starea continuă de tensiune nervoasă din timpul pandemiei de coronavirus pot duce la declanșarea unui comportamentul obsesiv compulsiv, avertizează un specialist în psihiatrie.

”Este indicat să respectăm măsurile impuse de autorități și de medicii epidemiologi, dar în limite normale, fără a exagera și fără a trata această perioadă cu foarte multe griji”, a transmis doctorul Cozmin Mihai.

Acesta spune că obsesiile se referă la anumite gânduri, imagini sau idei care apar în mintea noastră într-un mod intruziv, în sens nedorit, împotriva voinței noastre și pe neașteptate.

”Ideea de contaminare ne este inoculată de amalgamul informațiilor privitoare la boală, fiindu-ne o frică continuă să nu ne contaminăm cu virusul COVID-19 prin atingerea mânerelor de la uși, a diverselor suprafețe, prin așezarea pe scaune și mai ales cele din mijloacele de transport în comun sau din spitale. Chiar și respirând aerul fără a purta mască de protecție poate fi resimțit de unii dintre noi”, susține Cozmin Mihai.

Tanatofobia reprezintă frica de moarte și este amplificată acum de această frică prin infectare cu noul virus SARS-CoV-2, a mai transmis acesta.

”Îndoieli persistente sunt adesea prezente în mintea unora în legătură cu faptul că s-ar putea întâmpla ceva grav din cauză că nu am dezinfectat cum trebuie toate obiectele atinse de ceilalți. (…) Nevoia ca toată dezinfecția să fie într-o anumită ordine. Totul să meargă anapoda din cauza faptului că nu am respectat ordinea dezinfecției. De exemplu: nu mi-am dezinfectat talpa pantofilor cu clor înainte de a intra în casă, nu mi-am dezinfectat telefonul după ce am intrat în casă”, a mai spus doctorul.

Teama este redusă prin acte compulsive, care se referă la acte mentale efectuate într-un mod ritualizat, repetate de nenumărate ori, mai transmite acesta.

”Atunci când grijile și toate măsurile de suprasiguranță ne acaparează o bună parte din zi iar psihicul nostru este afectat în mod continuu, recomandarea este să ne autoevaluăm și să reducem mult din starea de tensiune psihică”, spune Cozmin Mihai. El recomandă în primul rând o vizită la medicul de familie, apoi la un medic specilialist.