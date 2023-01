Pavel Bartoș împlinește 48 de ani. Care este povestea lui de viață și ce gânduri are la aniversare | GALERIE FOTO

Este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice din România, datorită aparițiilor sale, prin care reușește să binedispună cu felul său amuzant de a fi. Mereu energic și cu zâmbetul pe buze, Pavel face senzație de fiecare dată când apare pe micile ecrane. Pavel Bartoș s-a născut pe 20 ianuarie 1975 în Miercurea Ciuc și are o soră mai mică cu 8 ani.

Parcursul academic și debutul în televiziune

Pavel Bartoș a urmat Facultatea de Teatru la Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj, la clasa profesorului universitar Marius Bodochi. Acesta a demonstrat că are o înclinație către actorie încă din perioada studenției.

La scurt timp după terminarea facultății a fost repartizat la Teatrul de păpuși „Puck” din Cluj.

Ulterior, a ocupat un loc în trupa Teatrului Național din Cluj și a Teatrului de Nord din Satu Mare. În 1999, Pavel o obținut prin concurs un post de actor la Teatrul Național din Timișoara și la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. În același timp a colaborat și cu Opera Română din Timișoara.

În 2001 a fost acceptat în trupa Teatrului Odeon din București, unde activează și în prezent.

În paralel, Pavel a început să cocheteze cu televiziunea. Inițial a apărut în diverse reclame, după care a jucat în mai multe telenovele românești de la PRO TV.

În 2004, Pavel a apărut pe micile ecrane în rolul lui „Paul Tănase” în telenovela „Numai iubirea”, iar în anul următor a interpretat rolul lui „Luigi” în telenovela „Păcatele Evei”.

Ulterior au urmat roluri în producțiile: „Iubire ca in filme”, „Îngerașii”, „Aniela” și „State și Flacăra - Vacanță la Nisa”.

Au urmat, însă o serie de apariții în show-urile de succes de la PRO TV. Prima a fost în 2008, când a participat la „Dansez pentru tine”.

Într-un interviu acordat postului nostru de televiziune, actorul a mărturisit că acela a fost momentul în care a simțit că a intrat cu adevărat în televiziune.

„Cred că acele momente au fost începuturile mele adevărate în televiziune. Atunci l-am cunoscut producătorul „Dansez pentru tine”, care pe urmă a făcut „Românii au talent” și „Vocea României”. Acolo, m-a descoperit așa cum sunt eu și, cumva, mi-am dat casting-ul pentru emisiunile care au urmat pentru mine. Așa că, pe lângă participarea memorabilă, când am descoperit valențe extraordinare de dansator, acest show a însemnat adevărata mea întâlnire cu televiziunea.”

Întrebat despre ce vedetă din PRO TV l-a inspirat, Pavel a răspuns că nu se poate raporta doar la un singur nume, ci mai degrabă la o generație întreagă.

„Aș fi nedrept să amintesc doar de o vedetă pentru că a fost o întreagă generație. De la Andreea Esca, Florin Călinescu, Andi Moisescu, Andrei Gheorghe, Mihai Călin, Florin Busuioc și mulți alții. Nu aș putea alege doar o persoană”, a mărturisit Pavel.

Pavel Bartoș este prezentator la show-urile „Vocea României” și „Românii au talent”

Începând din 2011, Pavel este prezentator la show-urile „Românii au talent” și „Vocea României”.

Pavel prezintă show-ul „Românii au talent” alături de Smiley. Cei doi formează o echipă pe cinste și reușesc de fiecare dată să surprindă publicul prin reacțiile și replicile lor savuroase.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV în urmă cu câțiva ani, Pavel a vorbit despre relația pe care o are cu Smiley și despre experiențele pe care le-au avut împreună pe scenă și în culisele show-ului „Românii au talent”. Întrebat care a fost cel mai amuzant moment de până acum de la preselecțiile show-ului, Pavel a povestit o întâmplare de la Chișinău.

„A avut loc la Chișinău, când ne-au așteptat angajații hotelului în care am fost cazați, pe mine și Smiley, cu pâine și sare. Parcă eram șefi de stat. Momentul m-a amuzat, dar m-a și onorat și mi-a făcut mare plăcere. Prima dată am crezut că este o farsă, dar era cât se poate de adevărat. A fost un moment foarte frumos de care îmi amintesc cu drag.”

Pavel are o relație bună cu Smiley și în afara scenei. Actorul a declarat în repetate rânduri că sunt prietenii și în viața privată. „Deși am mai spus-o de 283 de ori, îmi place să o spun și pentru a 284-a oară. Relația mea cu Smiley trece și dincolo de cameră, este una foarte puternică și îi mulțumesc că mi-a dat ocazia să fiu prietenul lui.”

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai simpatici prezentatori din PRO TV. Acesta nu scapă niciun moment pentru a-și distra colegii.

Într-un sezon de la „Vocea României”, Pavel le-a jucat o farsă antrenorilor și a încercat să se dea drept concurent. Însă nu a apucat să-și continue gluma, pentru că jurații s-au prins după numai câteva secunde că este el și nu un concurent.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să participe la „Vocea României”, carismaticul Pavel a zis că „talentul său muzical” nu este suficient pentru „Vocea României”. „Nivelul de la "Vocea României" este atât de ridicat, încât eu aș fi un simplu muritor de rând. Concurenții sunt atât de bine pregătiți, că mie mi-ar trebui cel puțin 8-9 ani de pregătire tehnică să pot spera ca voi convinge vreun antrenor”.

Debutul lui Pavel Bartoș ca regizor și comedia „Ramon”

În 2019, Pavel a debutat ca regizor cu scurtmetrajul „Romanian Tradition”. Acesta a debutat la Festivalul de Film Transilvania. La premieră au participat peste 2000 de cinefili, curioși să vadă primul scurt metraj produs de Pavel Bartoș.

În 2023, la patru ani de la debutul său regizoral, Pavel Bartoș surprinde din nou publicul și a lansat lungmetrajul „Ramon”, de această dată din postura de producător.

Filmul „Ramon”, în regia lui Jesus del Cerro și scris de Anghel Damian, este primul lung metraj pe care Pavel Bartoș îl produce. Lansarea trailerului a avut loc în Muzeul Fotbalului din București.

Pavel le-a oferit fanilor câteva detalii despre acțiunea filmului: „Este vorba despre un om bun, foarte bun, pus în diverse situații. E luat prin surprindere pentru că nu știe cum să reacționeze și atunci situațiile sunt haioase, pot fi dramatice, dar oricum râzi cu lacrimi. Nu e ușor să faci un film, dar e plăcut când rezultatul e pe măsură”.

Comedia „Ramon” va avea premiera la cinema pe 3 februarie 2023.

Iată și melodia filmului

Viața personală a lui Pavel Bartoș

Referitor la cariera de actor, Pavel a mărturisit că a urmat cursurile de actorie fară să le spună părinților. Inițial, le-a zis că a intrat la Facultatea de Drept și ei l-au încurajat.

„Am zis că vreau să dau la Drept și toată lumea a zis, da, la Drept. Singura care știa era diriginta, care știa că dau la Actorie. Când am venit acasă am zis, am intrat! Toți erau bucuroși, vai, o să fi avocat! Și am zis ”nu, o să fiu actor!” A avut mama un hâc, așa câteva secunde, apoi a zis ”Tot la facultate esti!”.

Pe plan personal, Pavel se mândrește cu o soție frumoasă, Anca Bartoș, și cu trei fiice minunate, Eva, Rita și Sofia.

Întrebat într-un interviu despre cum reușește să gestioneze relația familială, având în vedere multitudinea de proiecte în care este implicat, Pavel a răspuns în glumă „cu grijă și atenție”. Ulterior a completat că cea mai mare calitate a sa este soția lui, care se dedică familiei și creșterii copiilor. Iar atunci când este ocupat cu proiectele sale, este bucuros și relaxat pentru că știe că familia lui este pe mâini bune.

„Cu grijă și cu atenție. Și, acum, trecând peste glumă, deși mulți dintre voi îmi știți aproape toate defectele și calitățile, nimeni nu știe de fapt că cea mai mare calitate a mea este soția mea, Anca Bartoș, care este dedicată familiei și creșterii copiilor. Având certitudinea faptului că familia mea este pe mâini bune, eu am relaxarea și bucuria necesară să mă pot dedica în întregime proiectelor în care sunt implicat.”

Pavel Bartoș ține foarte mult la soția lui și încearcă tot timpul să-i arate cât de recunoscător este că face parte din viața lui. Prezentatorul a spus că și-a descoperit o pasiune, și anume, gătitul, dar cu toate acestea nu poate să o întreacă pe soția lui, care a ajuns să gătească ca un adevărat chef.

Pavel este împlinit atât pe plan personal, cât și profesional. Ziua perfectă pentru el începe și se termină în familie. Iar dacă pe lângă asta mai e o piesă la Teatrul Odeon sau un live la „Vocea României” sau „Românii au talent”, el se declară mulțumit.

