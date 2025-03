Vanessa Trump, ex-nora președintelui SUA, noua iubită a lui Tiger Woods. Anunțul oficial e complet neobișnuit |GALERIE FOTO

Woods, extrem de discret în privinţa vieţii personale, a anunţat într-un mesaj neobişnuit pe X că are o relaţie cu Vanessa Trump, fosta soţie a lui Donald Trump Jr.

„Dragostea este în aer şi viaţa este mai bună cu tine alături de mine”, a scris el într-un mesaj pe X, însoţit de două fotografii în care apare alături de Vanessa Trump, transmite news.ro.

Vanessa Trump, care a divorţat de Donald Trump Jr. în 2018, după treisprezece ani de căsătorie, a postat pe Instagram o fotografie cu ea şi Tiger Woods, confirmând, de asemenea, relaţia sa cu superstarul de golf.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI