Patrulă Stradală în sectorul 4: Ce amenzi primesc șoferii care parcheză neregulamentar

Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat înfiinţarea Patrulei Stradale pentru a readuce normalitatea în trafic şi "a reda trotuarele cetăţenilor".

Băluță a precizat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în ultimele două săptămâni structura a dat peste 2.000 de avertismente, iar în ultimele patru zile a aplicat 500 de amenzi, în valoare totală de 150.000 de lei, şoferilor care au parcat ori staţionat neregulamentar, scrie Agerpres.

"Această structură nouă a Poliţiei locale are rolul de a readuce normalitatea în trafic pe de o parte şi, pe de altă parte, de a reda trotuarele cetăţenilor. (...) Această campanie am început-o încă de acum două săptămâni, printr-o măsură de prevenţie. Ca atare, în ultimele săptămâni, au fost distribuite mai multe flyere de informare. Numărul avertismentelor este unul destul de mare, discutăm de mai mult de 2.000 de avertismente pe care le-am dat în ultimele două săptămâni. Începând de luni, Poliţia Parcărilor a început să îşi facă treaba. Ca atare, pe lângă latura de prevenţie - pentru că discutăm de peste 1.000 de şoferi avertizaţi să nu mai parcheze (neregulamentar - n.r.) - pentru că acesta e rolul principal pe care îl are această structură, bineînţeles că se poate întâmpla să fie încălcate în continuare normele unei conduite normale, ca atare, în această perioadă, deci în patru zile, au fost date 500 de amenzi în cuantum de 150.000 de lei", a afirmat Băluţă.

Edilul sectorului 4 a spus că vor urma şi alte măsuri, care vor fi aplicate gradual.

"Va urma o etapă în care maşinile vor fi indisponibilizate, roţile vor fi blocate pentru acele maşini care în mod sistematic blochează traficul sau parchează neregulamentar. (...) Punctul culminant pe care campania noastră îl va avea e cel legat de ridicarea maşinilor. Atât timp cât prin aceste măsuri de conştientizare rezultatele nu vor fi cele pe care le aşteptăm, maşinile vor fi ridicate", a afirmat primarul.

Potrivit primarului, Patrula Stradală are 56 de angajaţi, care vor lucra în ture de zi şi de noapte. Structura are 14 maşini.

Băluţă a explicat că măsurile de sancţionare a şoferilor sunt graduale.

"Dacă şoferul tocmai parchează (neregulamentar - n.r.) i se solicită să se îndepărteze de la obiectiv, (...) dacă nu e la maşină primeşte o invitaţie la Poliţia Locală. Dacă nu se prezintă la Poliţia Locală, primeşte o amendă. Dacă se prezintă, la prima abatere va primi un avertisment, la a doua abatere va primi amenda de 290 de lei", a mai susţinut primarul.

El a arătat că, într-o următoare etapă, pe lângă amenda de 290 de lei, al cărui cuantum e redus la jumătate dacă e achitat în 15 zile, se trece la măsura blocării roţilor maşinii şoferului care a perseverat în a parca neregulamentar. Băluţă a spus că, în această fază, pe lângă amenda de 290 de lei pentru parcare neregulamentară, conducătorul auto va trebui să scoată din buzunar şi între 50 şi 250 de lei pentru deblocarea roţilor. De asemenea, dacă şoferul continuă abaterile, într-o următoare etapă i se va ridica maşina, caz în care, pe lângă cei 290 de lei, va trebui să achite şi un tarif pentru a-şi primi autovehiculul înapoi de la locul unde va fi depozitat.

