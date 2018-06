Patron Colectiv: Inspectorii ISU au văzut buretele de pe perete şi uşa de acces, dar au spus că e în ordine

Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a declarat luni, la Tribunalul Bucureşti, că cei de la ISU au văzut, la momentul verificărilor, buretele de pe perete, tavanul fals şi uşa de acces, dar au spus că e în ordine.

„Acuzaţiile din rechizitoriu, cea pentru fapte de ucidere din culpă şi cea de vătămare corporală din culpă sunt eronate. (...) Vizavi de acuzaţia potrivit căreia am permis şi încurajat focul de artificii, ţin să arăt că am aflat foarte târziu în ziua respectivă că organizatorul vrea să folosească un spectacol pirotehnic. M-am opus explicit, făcând diligenţe prin angajaţi şi personal, pentru a mă asigura că nu se va folosi foc deschis în incinta clubului. Am aflat de la Viorel Stanciu, angajat, că organizatorul montează fără ştirea noastră efecte pirotehnice. În momentul acela, l-am delegat pe Viorel Stanciu să interzică total folosirea efectelor pirotehnice, ceea ce a şi făcut, din câte ştiu. Ulterior, personal am coborât în biroul adiacent clubului, m-am îndreptat către scenă, am cerut să discut cu un responsabil despre cele desfăşurate la scenă în legătură cu acele efecte pirotehnice. În prezenţa mai multor membri ai formaţiei, un domn pe care nu-l cunoşteam s-a recomandat ca fiind pirotehnist autorizat şi responsabil pentru instalaţia montată. Acesta m-a asigurat că efectele instalate nu sunt cu foc deschis. La acel moment, i-am interzis încă o dată să folosească orice efect pirotehnic care ar implica foc deschis”, a declarat Alin Anastasescu, în faţa magistraţilor Tribhnalului Bucureşti, citat de Mediafax.

Patronul clubului Colectiv a vorbit şi despre bureţii folosiţi pentru antifonare, acesta subliniind că a remarcat faptul că în rechizitoriu se menţionează că a fost folosită soluţia cea mai ieftină. El dezminte acest lucru, explicând că a folosit soluţia propusă de executant.

În privinţa autorizaţiei ISU, sursa citată a mai explicat instanţei că nu a participat la controlul efectuat de către pompieri, însă că ştie că specialiştii au observat buretele şi tavanul fals.

”Inspectorii ISU care au controlat firma au inspectat spaţiul tot, au intrat pe aceeaşi uşă, au văzut pereţii, au observat prezenţa buretelui, prezenţa tavanului fals din lemn, ocazie cu care au observat prezenţa materialului folosit pentru izolaţie acustică, precum şi intrarea în club. Ne-au asigurat că totul este în ordine. Ulterior inspecţiei, ştiu tot de la colegii mei administratori că aceştia au dispus la întocmirea unor acte pe linie PSI de care tot ei s-au ocupat. Ştiu acest lucru pentru că, ocazional, m-am interesat dacă totul este în regula şi am primit confirmarea că pe linie PSI, societatea functionează legal”, a mai arătat patronul clubului Colectiv.

Alin Anastasescu a mai spus că organizatorul evenimentului din noaptea în care s-a produs tragedia era responsabil ca totul să funcţioneze normal, fără incidente.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer