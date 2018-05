Mesaj sfâşietor pentru Alex Hogea, victimă a incendiului din Colectiv, publicat de tatăl lui

Narcis Hogea, tatăl lui Alex, tânărul de 19 ani din Sinaia care a decedat într-o clinică din Viena din cauza rănilor grave suferite în incendiul din clubul Colectiv, a postat un mesaj sfâşietor pe Facebook.

Bărbatul a scris o scrisoare pentru fiul său, în care îi spune că a ţinut să facă o vizită la liceul din Sinaia pe care l-a absolvit şi Alex, pentru a le ura success la BAC şi la examenul de admitere celor care termină acum liceul.

Mesajul integral publicat pe Facebook:

”Salut, Alexandru!

Au trecut 30 de luni....

Am fost astăzi la liceu, să le văd pe Bianca, Georgiana, Ana şi restul prietenelor Tale. Voiam să le transmit din partea noastră baftă la BAC şi la admitere. Pe drum mă gândeam că nu reuşisem încă să văd lacătul pe care Tu l-ai pus, ca un simbol, pe poarta prin care aţi trecut în ultima zi de liceu în 2015, cu 5 luni înainte de Colectiv. Şi iat-o! Mă aştepta tăcută şi rece în holul de la intrarea în liceu, pregătită pentru o festivitate. Am găsit lacătul, închis ca o promisiune veşnică. L-am strâns puternic în mână, cu dorinţa de a simţi vibraţiile sufletului Tău şi gândurile cu care l-ai fixat acolo.

Apoi, am intrat pe uşa pe care scria ”clasa XII A”, lacrimile îşi făceau iar de cap invadandu-mi ochii. În faţa mea copii cu aripi întinse spre zbor. Le-am transmis încurajări şi gânduri bune.

Venind spre casă, profund emoţionat şi trist că nu le-am găsit pe cele trei fete , am ridicat ochii din pământ şi am zărit o siluetă alergând spre mine. După câteva secunde, o îmbrăţişare puternică şi caldă m-a învăluit.

Da, Andule, era Bianca! I-am şoptit, printre lacrimi, că va reuşi ce şi-a propus pentru că este puternică, deşteaptă şi pentru că un Înger o iubeşte în continuare.

Simt semnele Tale, Dadule, şi-ţi mulţumesc tare mult, pentru că este prea greu, mult prea greu fără Tine.

În final dedicăm prietenilor noştri acesta melodie, un mesaj al Tău către noi toţi, care exprimă perfect felul în care ai ales să-ţi trăieşti VISUL.

„Loving can heal, loving can mend your soul

And it's the only thing that I know, know

I swear it will get easier

Remember that with every piece of you

Hm, and it's the only thing we take with us when we die

Hm, we keep this love in this photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts were never broken

And time's forever frozen still

So you can keep me

Inside the pocket of your ripped jeans

Holding me closer 'til our eyes meet

You won't ever be alone

And if you hurt me

That's okay baby, only words bleed

Inside these pages you just hold me

And I won’t ever let you go

Wait for me to come home”

https://www.youtube.com/watch?v=qgmXPCX4VzU

Alexandru, we are waiting for you to come home!

P.S. Mulţumim, Monica! Te iubim mult, mult!

Cu dor, tata.”

