Patriarhul Kirill a făcut turul Moscovei cu o icoană sfântă, pentru a îndepărta coronavirusul

Rusia a raportat 4.149 de cazuri de infectare şi 34 de decese.

Epicentru al focarului, Moscova este blocată.

Icoana Maicii Domnului a fost purtată pe o distanță 109 kilometri într-o procesiune cu limuzine negre, transmisă de televiziunea de stat.

Patriarhul le-a cerut enoriașilor să respecte restricţiile introduse de autorităţi.

Patriarch Kirill of the Russian Orthodox Church is driving around Moscow's ring road in a Mercedes van, accompanied by a police escort, with a holy icon and praying for the coronavirus pandemic to end. pic.twitter.com/MEkMDrQ0xw