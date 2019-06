Pățania unui timișorean care a plătit o tânără pentru relații sexuale. Cum s-a trezit

Un bărbat din Timișoara care ar fi plătit vineri seară o tânără pentru a întreține relații intime s-a trezit atacat și jefuit.

Omul, peste care s-au năpustit trei persoane în timp ce era în compania fetei, a rămas fără 3700 de lei, telefon și acte. Suspecții au fost în cele din urmă prinși, audiați și încătușați.

Reacția prostituatei după acuzațiile bărbatului



Reporter: Foloseai des metoda asta?

Femeie: Eu nu am făcut nimic.

Reporter: Da nu îl cunoşti pe băiatul ăsta?

Femeie:Ba îl ştiu, de prin gară.

Reporter: Dar ţi-a dat bani să întreţii cu el relaţii sexuale?

Femeie:Da, mi-a dat bani.

Reporter: Câţi bani?

Femeie:50 de lei.

Reporter: Păi şi unde-s banii, ceilalţi? Cei 3700 de lei?

Femeie:Nu ştiu.

Cele trei persoane care s-au năpustit asupra lui i-au luat telefonul și aproape 4.000 de lei



Tânăra în vârstă de 22 de ani ar fi fost plătită vineri seară de bărbatul de 38 de ani pentru a întreţine relaţii sexuale cu el. Cei doi s-ar fi retras într-o zonă ferită de ochii lumii, aflată în apropiere de Gara de Nord din Timişoara. După doar câteva clipe, omul povesteşte că a fost atacat.

Păgubit: "În timpul când am mers cu ea la locaţie, am stat de vorbă cu ea acolo. În timpul ăsta am fost lovit. Mi-am pierdut cunoştinţa şi nu ştiu."

Potrivit anchetatorilor, trei persoane ar fi tăbărât asupra victimei şi i-au luat telefonul şi portofelul - în care avea 3700 de lei şi acte.

Când şi-a revenit, a anunţat poliţia. În scurt timp, faţă de 22 de ani, o alta de 25 de ani şi doi bărbaţi au fost prinşi şi duşi la audieri.

Unul dintre indivizi este bănuit de tâlhărie calificată, iar ceilalţi suspecţi sunt vizaţi de acuzaţia de complicitate. După ce au dat explicaţii în fața anchetatorilor, cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

