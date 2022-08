Pățania unor turiști aflați în concediu la mare. Imagini cu mizeria de nedescris pe care au găsit-o la cazare | FOTO

Pentru șase nopți de cazare într-un apartament din Năvodari, o familie formată din doi adulți și un copil a plătit suma de 2.707,11 lei.

Bărbatul a semnalat pentru Știrile ProTV situația absurdă cu care s-a confruntat.

Prima zi de vacanță. Familia formată din trei membri ajunge în Năvodari, este întâmpinată de gazdă, însă nu sunt conduși la proprietate. Motivul? Apartamentul era murdar și avea tot felul de probleme, susține turistul.

În primul rând, cazarea nu dispunea de loc de parcare gratuit așa cum era menționat în anunț, spune turistul.

„Știind zona că este aglomerată am cautat o cazare care să aibă loc de parcare. Am ajuns (...) și ne-a întâmpinat o doamnă care ne-a spus foarte relaxat că acest apartament nu are loc de parcare privat și să caut un loc undeva. (...) În anunț scria clar, parcare privată, gratuită”, a spus turistul nemulțumit pentru Știrile ProTV.

Bărbatul susține că apa curentă nu funcționa în apartament și că a fost „sfătuit” de proprietar să verifice apometrele.

„Am luat cheia de la doamna respectivă care nu s-a oferit să urce să ne conducă. (...) După ce am urcat în apartament am înțeles de ce. Primul lucru pe care l-am observat: niciun fel de apă nu curgea la niciun robinet(...)Mi-a spus să merg pe casa scării sa verific undeva aprometrul dacă e pornit. Nu era de acolo. M-am intors”, a povestit acesta.

Mizerie, praf și muște la cazare

Soția acestuia a semnalat mizeria de nedescris din apartament: smocuri de păr în chiuvetă, miros de canalizare, muște, praf și mobilier murdar și lipicios. Turiștii au fost surprinși și de faptul că apartamentul era mai puțin dotat față de cum era prezentat în anunț.

„După ce am constatat că anunțul este mincinos, nu are dotările specificate și mai presus de toate este murdar, am decis să sunăm să le comunicam că nu putem sta și dorim să anulăm rezervarea”, povestește turistul.

Rezervarea a fost făcută prin Booking, așa că turiștii au decis să facă reclamație, asta după ce proprietarul le-a spus că banii nu vor fi returnați.

Aceștia s-au folosit de fotografiile făcute în apartament pentru a motiva anularea rezervării și au primit următorul răspuns:

„Bună! Am încercat să luăm legătura cu X de mai multe ori, însă, ei sunt de negăsit, nu se poate oferi nicio compensație în acest caz. Puteți totuși să lăsați o recenzie. Acest lucru îi ajută să se îmbunătățească și îi ajută pe viitorii oaspeți să decidă unde să stea. Dorim să ne exprimăm cele mai profunde scuze pentru acest inconvenient și pentru impactul pe care l-ar putea avea asupra călătoriei dvs. Înțelegem că s-ar putea să nu fie rezultatul la care vă așteptați și dorim să vă asigurăm că am făcut tot posibilul pentru a ajunge la un acord cu unitatea de cazare. Dacă aveți alte întrebări, suntem aici pentru dumneavoastră. - Echipa Serviciului Clienți Booking.com".

Nemulțumit de răspuns, turistul a semnalat pentru Știrile ProTV situația neplăcută prin care a trecut. El povestește că nu și-a recuperat banii și că va apela la un avocat pentru a da în judecată proprietatea și site-ul booking.com.

Dată publicare: 12-08-2022 12:14