Pățania unor români care s-au întâlnit cu ursul pe un traseu de munte. „Primul instinct a fost să atace”

Evenimentul, care s-a desfășurat într-o zi de duminică, pare desprins dintr-un film, însă a fost cât se poate de real pentru cei implicați.

În timp ce se îndreptau spre drumul forestier, traversând o zonă împădurită și abruptă, unul dintre drumeți a trezit din somn un urs, declanșând o situație de urgență. Ursul, surprins și speriat, a reacționat instinctiv, atacându-l pe cel care i-a întrerupt somnul. În momente de teroare absolută, colegii săi au intervenit, făcând zgomot și încercând să distragă atenția animalului, în timp ce victima se apăra cu disperare.

„Vă scriu aceste rânduri răgușit deoarece astăzi am văzut ursul si nu doar atât...????

Vreau să împărtășesc cu voi această întâmplare ghinionistă dar si norocoasă in același timp, în speranța ca se vor învăța câteva chestii vitale de aici.

Prin sălbăticia Munților Nemira, trei entuziaști ai drumețiilor pe trasee mai puțin umblate si nemarcate ne desfășuram activitatea într-o zi liniștită de duminică. Ne retrăgeam din muchia principală spre drumul forestier și am dat intr-o zonă mai abruptă cu foarte mulți arbori doborâți, o zona preferată de animale salbatice pentru a se adăposti. Urma să sărim o încrengătură iar cel ce a trecut primul a avut ghinionul sa dea fix peste Moș Martin ce își facea somnul de frumusețe la rădăcina unui arbore cazut. Trezindu-se speriat, primul instinct a fost sa atace, colegul s-a lasat pe spate, ursul a dat cu laba peste copsa iar apoi l-a prins de bocanc si il tragea. Noi fiind in spatele lui am început sa urlăm din toți plămânii si să ridicăm mâinile iar cel atacat continua să lovească ursul cu piciorul peste cap, apoi a fugit în câteva secunde spre norocul nostru. Totul s-a încheiat cu pantalonii rupți si o zgârietură pe coapsă, un bocanc perforat si cateva urme de colți in laba piciorului, plus o vizită la spital.

Acum sa analizăm unde a fost greșeala principală: deși știam ca e o zonă frecventată de urși, nu am făcut suficientă gălăgie, doar am vorbit între noi, dar pare ca nu a fost de ajuns. Dacă ne-ar fi simțit prezența, ursul s-ar fi îndepărtat asa cum s-a întâmplat la toate întâlnirile de pana acum. În acest caz spray-ul de urs a fost inutil fiind pus la rucsac, iar daca ar fi fost undeva mai la îndemână tot la fel de inutil ar fi fost deoarece totul s-a întâmplat în câteva secunde”, a scris tânărul pe Facebook.

Confruntarea s-a încheiat relativ repede, dar a lăsat în urmă un drumeț cu răni superficiale, pantaloni rupți și o lecție importantă de învățat.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 11-03-2024 11:37