Pasagerii unei curse Cluj-Napoca - Madrid așteaptă de 2 zile să zboare

Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit să plece duminică din Cluj-Napoca spre Madrid s-au văzut nevoiți să aștepte mai bine de 48 de ore.

Furtunile de zăpadă din Peninsula Iberică au ținut aeronavele la sol. Supărați și obosiți, oamenii au venit din nou în aeroport și speră să decoleze către destinație.

Ajunși la capătul răbdării, pasagerii s-au așezat luni din nou la rând la poarta de îmbarcare.

”Noi am mers acasă, suntem din Alba-Iulia. A venit băiatul după noi ne-a dus, ieri am venit iar, astăzi din nou, sperăm să fie bine. Noi n-am știut ce se întâmplă”.

Această femeie din Baia Mare speră să ajungă cât mai repede în Madrid. Trebuie să înceapă munca.

Femeie: ”Am venit duminică de la Baia Mare, de la 04:35 trebuia să avem zborul, l-au amânat la ora 7, la 07.35 ne-am îmbarcat, iar după 30 de minute ne-am întors, au spus că s-ar putea să zburăm la ora 1, când am ajuns aici ne-au spus că nu mai zburăm, că se amână pentru ieri la 04:35, am venit la aeroport, s-a amânat iar. Astăzi sunt 48 de ore deja”.

De altfel, pentru mulți, așteptarea nu înseamnă doar timp pierdut în aeroport și pe drumuri. Ci bani cheltuiți și zile de muncă pierdute.

Bărbat: ”Două ore jumate aici, una pe avion și în fiecare zi am așteptat la fel. Am venit aici și nu avem nici măcar o informație. Am cheltuit pe biletul ăsta cel puțin 600 de euro în momentul de față. Acolo am pierdut zile de lucru, noi trebuia să fim la lucru luni”.

Cel mai greu este pentru cei cu copii. Această femeie, de pildă, a ales să meargă sute de kilometri înapoi spre casă.

”Femeie: Ce părere să avem, foarte greu... Cu copiii în brațe toată ziua.

Reporter: Copiii au mai avut răbdare?

Femeie: Mai ales ăsta mic, ce răbdare să aibă, nu mai avem noi”.

”Vedem acum ce o să fie, sperăm... Speranța moare ultima!”.

Zborul de Madrid era programat să decoleze la ora 16.35. Deocamdată, reprezentanții aeroportului l-au amânat cu încă două ore. Nu este foarte clar dacă va putea fi efectuat sau nu.