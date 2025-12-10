Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite

Companiile de la noi vor putea angaja mai mulți interni. Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship, de la 5 la 10% din numărul total al salariaților.

Cei interesați vor avea zile libere plătite. Totul, pentru a aduce pe piața muncii cât mai mulți tineri.

România este între primele trei țări europene cu șomaj mare în rândul tinerilor.

Oana Țoiu, inițiatorul legii: "Angajatorii caută resurse umane, entuziasmul tinerilor. Și atunci am discutat cu mulți tineri care ne-au spus că sunt necesare mai multe șanse să învețe practic meseria pe care vor să o facă."

Dar, cu noua lege, companiile pot angaja prin internship până la 10% din numărul total de salariați.

Odată cu noile modificări, internii vor avea dreptul la zile de odihnă plătite, direct proporțional cu durata programului de internship.

Un contract de internship poate dura cel mult 6 luni, iar compania trebuie să îi plătească internului o indemnizație de minimum 50% din salariul minim brut și nu îi poate cere să facă ore suplimentare.

În plus, dacă îl angajează în 60 de zile, respectivul primește de la stat o primă de 4.585 de lei.

În această firmă de IT, de pildă, aproape 60 de tineri sunt acum în internship. Selecția lor a fost riguroasă.

Emil Petru, CEO companie de software: "Noi ne-am propus să îi pregătim încă din perioada studenției pentru viitorul loc de muncă. Astfel de programe atrag enorm de mulți studenți."

Vlad Filip, intern: "Oportunitatea asta de loc de muncă după internship mi se pare calea potrivită."

Artur Erik Zsigimond, intern: "La cum arată acum industria, e o treaptă necesară. Trebuie să începi cu un internship, iar după primești o ofertă de continuare a activității."

Magnoliu Stan, director HR: "Angajatorii pot valida acești tineri, îi pot trece prin aceste programe în care învață, se acomodează."

Potrivit celei mai mari platforme de recrutare online, în prezent sunt peste 2.000 de poziții de internship disponibile la diverse firme private.

