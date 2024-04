Fetița de 4 ani din Iași care a căzut în iaz are șanse minime de supraviețuire. Medicii i-au repornit de două ori inima

Un localnic a sărit după ea și a adus-o la mal, iar medicii i-au repornit inima. Acum este în comă de gradul 4. Medicii spun că are șanse minime de supraviețuire.

Întâmplarea s-a petrecut în urmă cu trei zile, în localitatea Scobâlțeni din județul Iași. Fetița se juca prin curte, aproape de tatăl ei, care se ocupa de treburile casei.

La un moment dat, bărbatul și-a dat seama că cea mică dispăruse și a alertat întreaga familie și vecinii. În cele din urmă, un localnic a găsit-o într-un iaz artificial făcut chiar de tatăl ei, în care copila a alunecat.

Ciprian Jacotă, localnic: "Au venit mai mulți, au început să o caute. Am auzit un țipăt, când am auzit țipătul, am fugit și am găsit-o, era în apă. Am sărit, normal. Am sărit, am scos-o din apă. Ce știu eu, cât de puțin, am resuscitat-o până a apărut SMURD-ul”.

Fetița a fost resuscitată și apoi transportată la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași. La câtva ore a urmat un al doilea stop cardiorespirator, iar medicii au reușit să îi repornească încă o dată inima. Starea ei este însă extrem de gravă.

Cătălina Ionescu, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Iași: "Este critică, fetița este în comă gradul 4, susținută respirator și hemodinamic, cu prognostic extrem de rezervat".

Ciprian Jacotă, localnic: ”Familia când a aflat, erau în stare de șoc, nu mai aveam cu cine vorbi. Se rugau încontinuu să fie bine".

Comunitatea este în stare de șoc și speră ca biata copilă să își revină.

Bătrână: "Nenorocirea... Suferă și printiiț. Ferească Dumnezeu, să nu fie nimenea, un copil așa de mic..".

Femeie: "Părinții să aibă mai multă grija! Să fie cu ochii numai pe copii".

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să se stabilească dacă a fost vorba despre neglijență din partea părinților sau un accident.

