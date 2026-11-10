Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus la Senat. În august, aproape 70 de mii de persoane au revenit la muncă mai devreme, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Alina are un bebeluș de două luni. A lucrat în domeniul resurselor umane și s-a gândit că ar putea reveni, după un an, la birou.

Alina, mamă: „E destul de greu să prinzi din prima un loc la o creșă de stat și atunci trebuie să apelezi la o creșă privată și asta vine cu costuri mai mari.”

În schimb, Ana-Maria, care este mamă de un an și jumătate, încă nu se gândește să revină la serviciu, tocmai din cauza sumei mici pe care ar urma să o primească de la stat.

Ana-Maria, mamă: „Oricum, indemnizația fiind fixă și în funcție de salariu e destul de mică, iar stimulentul oricum e mic, nu prea merită.”

Câți bani primesc părinții acum

În prezent, părinții care se întorc la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului primesc 1.500 de lei, dacă bebelușul are până în 6 luni. Și doar 650 de lei, în celelalte cazuri.

Noua inițiativă propune ca acești bani – acordați pe lângă salariu – să nu mai fie o sumă fixă, ci egală cu indemnizația de creștere a copilului pe care părintele o primea în lunile petrecute acasă.

În plus, ar urma să se prelungească și perioada de acordare a stimulentului de inserție, până la 3 ani. Însă în ultimul an, suma devine fixă: 650 de lei.

Deak Ferencz, administratorul unei firme de consultanță în afaceri: „Îi ajută exact să se întoarcă la locul de muncă. Pentru ei, după aceea, e foarte grea integrarea pe piața muncii. Ei ajung înapoi pe aceeași poziție, dar totul începe de la zero și asta se vede în productivitatea lor.”

Raluca Turcan, deputat, inițiator proiect: „Este o măsură benefică pentru bugetul statului, pentru că, întorcându-se la muncă, evident, salariul este purtător de contribuții.”

Potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în luna august a acestui an, aproape 70 de mii de persoane beneficiau de stimulent de inserție.

Magnoliu Stan, specialist resurse umane: „Companiile pot să beneficieze de revenirea unor angajați valoroși.”

Tot în luna august, valoarea medie a indemnizației pentru creșterea copilului a fost de 3.977 de lei. Peste 145 de mii de părinți beneficiau de acest ajutor, conform acelorași date.