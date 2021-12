Părinții au intrat în febra cumpărăturilor pentru Moș Nicolae. Ce îi sfătuiesc autoritățile

În târgurile de Crăciun din toată țara și prin magazine, ajutoarele Moșului se pregătesc pentru întâlnirea cu Moș Nicolae.

Mai puțin generos decât Crăciun, bătrânelul vine cu dulciuri și daruri alese încât să încapă în ghetuțele lustruite de copii.

Pentru cei care nu au fost cuminți, nu-i exclus să apară și o nuielușă.

Căsuțele de poveste din centrul orașului Târgu Mureș sunt pline de jucării din lemn, păpuși, mașinuțe și bomboane.

Părinte: ”Cadourile de la târguri sunt făcute de mână, sunt făcute de oameni cu gust, sunt foarte frumoase, sunt foarte agreate de copii. Dulciuri, jucării, cărți de povești pentru vârsta lor”.

Un alt părinte: ”Sunt lucuri mai deosebite ca în alți ani, am găsit lucruri destul de frumoase, am și luat două globuri”.

La târgul de Crăciun au venit producători locali, care s-au gândit la copiii de toate vârstele.

Torok Evike, artizan: ”Dacă se dorește pentru copil mai mic, avem jucării care sunt pentru dezvoltarea bebelușului. Acesta este cu forme, sunt culori diferite, ca să îi capteze atenția mai bine”.

Bereczki Eniko, artizan: ”Tendințele sunt mai mult vintage, mai puține culori, dar totuși sunt care trebuie să fie cu roșu, sau să fie cu roz. Mai ales unde sunt fetițe în casă, sunt foarte bine primite decorațiunile cu roz”.

Atmosfera de poveste este și lângă Cetatea Medievală. Mirosul de turtă dulce și cozonac învăluie piațeta.

Sos Zoltan, primar: ”Nu numai Piața Teatrului este folosită, în acest an avem târg de Crăciun pe Bulevardul Cetății. Avem ofertă variată pentru cei care și-ar dori să își petreacă timpul liber într-un decor de Crăciun”.

Cei care au certificat verde pot intra și în centrele comerciale. În Arad a fost surprins chiar Moș Nicolae în acțiune.

”- Parcă ați fi Moș Nicolae îmbrăcat așa?

- Da, da, am venit după cadouri, să le duc la copii”.

Sfaturi de la ANPC

Iată și câteva ajutoare de nădejde.

Femeie: ”Pentru nepoți, pentru copii, pentru toată lumea, acum o parte și mai venim și mâine. O pisicuță care vorbește, o mașină, un set de curățat, să-i învățăm să facă curățenie de mici și nici nu mai știu ce mai am pe aici”.

Bărbat: ”Pentru copii am luat, cel mic are 3 ani și fetița 8, am luat așa pe viteză, mai urmează pentru băiețel o mașină, pentru fetiță o păpușică, mai urmează și pentru școală”.

”Femeie: Am cumpărat cadouri pentru băiețel, pentu finuți, pentru prieteni.

Reporter: Și-au dorit ceva anume?

Femeie: Da, da, niște tobe, un skatebord, dulciuri.

Reporter: Au fost cuminți?

Femeie: În limita copiilor, în general sunt cuminți.

Reporter: Nuielușă luați?

Femeie: Obligatoriu”.

Moșul și cei care îl ajută să umple ghetuțele sunt sfătuiți să ia jucării doar din magazine unde se eliberează bon fiscal, necesar în caz de reclamație.

De asemenea, să verifice existența instrucțiunilor de utilizare, a datelor producătorului și a marcajelor de conformitate cu normele europene, potrivit unui ghid al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.