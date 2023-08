Panică în Câmpulung Muscel. Un urs a fost văzut chiar în centrul orașului. „Dădea cu labele în ușile magazinelor”

În același timp, un alt exemplar și-a făcut apariția la Boldești-Scăieni, iar altul la Câmpulung Muscel, chiar în centrul orașului. Ultimul a strabătut strada principală și parcul central la ora 08:30, când lumea începea să circule.

O cameră de supraveghere a surprins plimbarea ursului și reacția trecătorilor, pe promenada din Câmpulung Muscel. Andrei Grecu mergea la serviciu, cu căștile telefonului în urechi.

Andrei Grecu: „Ascultam muzică și dintr-odată am văzut agitație în jur. Am văzut ursul cum a trecut prin fața mea. Dădea cu labele în ușile magazinelor. A fugit agitat către grădina publică și oamenii fugeau. S-au speriat și fugeau de el”.

Animalul s-a ridicat în două labe să privească în vitrinele unor magazine, dar a trecut și prin parcul central al orașului.

Oamenii au fugit să se pună la adăpost

Femeie: „Avea cam 100 și ceva de kilograme. Era tânăr, fugea foarte tare. Am intrat în panică, am început s-o rup la fugă”.

Femeie: „Am vrut să intru în farmacie, că l-am văzut venind către noi. A trecut strada, a intrat în parc, în parc a dat ture, ture, ture".

Trei mesaje RO-ALERT emise unul după altul i-au avertizat pe localnici în privința pericolului, iar primăria a mobilizat echipajele de intervenție.

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: „Ne-am întâlnit cu ursul. Era pe bulevard, incredibil! S-a urcat și pe vitrinele magazinelor. Dacă ajungea la patiserie, adică încă vreo 3-4 metri, acolo s-ar fi putut să avem o dramă".

Jandarmii au alungat ursul spre pădure, iar câțiva vânători au tras mai multe focuri de armă în aer, ca să sperie animalul și să nu mai revină.

Pe de altă parte, după o lună de încercări eșuate, autoritățile din Ploiești au reușit să-l prindă și să-l relocheze în sălbăticie pe Rambo, ursul poreclit așa din cauza abilității sale de a scăpa de urmăritori.

Animalul a pătruns noaptea trecută în incinta unei rafinării de la marginea Ploieștiului, iar oamenii de acolo au sunat la 112. Echipajul de intervenție l-a tranchilizat și l-a transportat în zona Trabșla Buții, din munții Tătaru. Primarul Ploieștiului susține că aceasta nu este însă o soluție care să funcționeze pe termen lung.

Andrei Volosevici, primar Ploiești: „Lucrurile nu se rezolvă așa, iar pasatul de la unul la altul nu ajută în niciun fel. Eu îl îndepărtez cu zgomot și îl duc la Blejoi, Blejoiul la mine și la Bucov și ne plimbăm așa fără nicio logică”.

De altfel, un urs și-a făcut apariția acum și la Boldești Scăeni, localitate cu foarte puțină pădure în jur, aflată în apropierea Ploieștiului.

Dată publicare: 21-08-2023 17:04