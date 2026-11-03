De vină e ciclonul Agneta venit din Marea Mediterană, de care scăpăm abia joi. Până miercuri dimineața, sudul țării e în continuare vizat de ploi însemnate cantitativ, iar în sud-est vântul va spulbera cu rafale de până la 70 de km pe oră.

Ploile au inundat mai multe localități

Manevrele în porturile Constanța, Midia și Mangalia au fost suspendate. În județul Constanța este Cod portocaliu de ploi abundente.

Corespondent PROTV: „Vântul bate puternic, cu rafale de până la 70 km/h, iar în larg valurile depășesc 4 metri. În ultimele ore, pompierii au intervenit în aproape 20 de situații, atât în Constanța, cât și în localitățile din apropiere, unde mai multe case, curți și străzi au fost inundate.”

În Eforie, subsolul unui hotel este plin de apă. Aici stau pe timpul verii angajații.

Alina Șteflea, reprezentant hotel: „Au distrus toată mobila, păturile le avem ruginite, bucătăria este inundată. Tot avem inundat.”

Între Eforie Sud și Nord, circulația trenurilor a fost oprită după ce terasamentul căii ferate a cedat tot din cauza ploilor. Faleza din stațiunea Mamaia Nord a fost și ea acoperită de ape.

Șofer: „Mai încolo este până la jumătate de roată.”

Angela Crăciun, meteorolog: „În doar 24 de ore s-au înregistrat peste 100 de litri pe metru pătrat.”

Ciclonul Agneta va părăsi România joi

Ciclonul Agneta care afectează țara noastră în aceste zile s-a format în Marea Mediterană, în sudul Italiei. Luni și marți a evoluat în Peninsula Balcanică. La noi a atins doar cu marginile întâi Oltenia, apoi sudul și sud-estul țării. Vom scăpa de ploi abia joi, când ciclonul se va disipa în largul Mării Negre.

În Rodos, Grecia, ciclonul a dus la formarea unor viituri puternice care au măturat străzile și au mutat din loc mașinile localnicilor. Ministerul de Externe a emis chiar o atenționare de călătorie pentru Corfu, Paxos, Thassos și Samothraki. De suferit au și vecinii bulgari. În regiunea Varna a fost emis cod roșu.

Temperaturile vor coborî până la -8 grade

La noi a continuat inclusiv să ningă la altitudini mari. La peste 1.800 de metri în Mădăraș, Harghita, s-a depus zăpada. Între timp, în Capitală, până miercuri dimineață la ora 10 este cod galben de ploi abundente și vânt puternic.

Corespondent PROTV: „Norii aceștia, de care n-am mai scăpat în ultimele zile, au avut și un rol neașteptat: ne-au ținut de cald. Au funcționat ca o pătură deasupra noastră, care a împiedicat o parte din căldura emisă de pământ să se piardă în atmosferă. Așa se explică de ce, deși a plouat atât de mult, temperaturile nu au coborât foarte tare. Doar că vremea se va schimba. Norii se vor îndepărta, iar pământul va pierde mai repede căldura acumulată. Așa că, în perioada următoare, la nivel național, ziua vom avea cel mult 13 grade, iar noaptea -8 grade Celsius.”