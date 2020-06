Pacienții infectați cu Covid-19 asimptomatici stau internați doar 10 zile, apoi 14 zile izolați acasă

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că pacienţii infectaţi cu coronavirus, dar care nu au simptome sau au simptome uşoare, vor beneficia de o internare de doar 10 zile, apoi vor sta izolaţi acasă timp de 14 zile.

”Un caz asimptomatic îl poate decide un medic curant. Acel medic curant, după o anamneză în care pacientul spune nu am nimic, nu mă doare nimic, sunt nişte simptome pe care le neagă, dar avem un test pozitiv. Sau nişte semne pe care noi le descoperim clinic, paraclinic, biologic sau radiologic. Condiţia într-o boală este apariţia unui simptom sau nu. Un simptom în infecţia cu coronavirus poate apărea din a doua, până în a zecea zi. Avem un moment în care medicul curant gestionează un pacient care s-a prezentat la medic, este depistat şi pozitiv. Mi-e greu să cred că s-a prezentat la medic fără să aibă nimic. Să spunem că a fost un test pozitiv descoperit, pacientul este internat, urmează nişte evaluări. Pacientul ăla are dreptul la nişte evaluări: radiografie, analize biologice, o urmărire pentru 3-4 zile. Într-un context în care s-a putut gestiona un număr de cazuri pe internare, am gestionat acest număr de cazuri cu o regulă în care avem două teste negative. În acest moment noi suntem la faza în care, la propunerea Grupului tehnic din cadrul Ministerului Sănătăţii, mâine (marți, 23 iunie- n.red.) vom semna un ordin de ministru în care tot pacientul asimptomatic sau simptomatic uşor, va beneficia de o internare de 10 zile”, a declarat Nelu Tătaru, luni seară, la Realitatea Plus.

Tătaru spune că după cele zece zile de internare, urmează o izolare la domiciliu de 14 zile.

Un ambulanțier asimptomatic a murit pentru că a refuzat să se interneze

”În a şaptea zi se efectuează un test care dacă este negativ la zece zile se merge acasă, dacă este pozitiv totuşi, dar nu mai avem simptome de cel puţin trei zile la cei asimptomatici, la zece zile va pleca acasă cu izolarea la domiciliu până la 14 zile, sub suprevegherea medicului de familie. Acest Ordin va fi semnat mâine pentru a decongestiona dintre spitale, dar nu putem da un asimptomatic acasă, în prima zi acasă pentru că nu putem şti cum are evoluţia acel asimptomatic”, a declarat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a dat ca exemplu cazul unui ambulanţier de la Suceava care a decedat acasă, după ce refuzase internarea pe motiv că nu avea simptome.

”Vă dau un exemplu, un coleg de-al nostru, ambulanţier la Suceava care a refuzat internarea tocmai pentru că a fost asimptomatic, fiind depistat pozitiv, a decedat acasă. Este unul din cei 11 colegi de-ai noştri care au decedat: 6 doctori, 3 asistenţi, 2 ambulanţieri. doctori”, a declarat Tătaru.