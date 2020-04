Cum a reușit o tânără, dependentă de dializă, să scape de focarul de infecție de la Suceava

Mai multe secții de nefrologie din țară s-au închis, după ce pacienți care făceau dializă aici sau chiar medici au fost diagnosticați cu infecția COVID-19.

O tânără din Suceava a reușit să ajungă la Cluj pentru procedură. Alţi pacienţi povestesc despre problemele pe care le întâmpină personalul medical din centrele de dializă, lipsa echipamentelor de protecţie, de exemplu. Cel puțin 15 pacienţi cu astfel de infecţii cronice au murit în ultimele zile.

Andreea a fugit din focarul de infecție de la Suceava săptămâna trecută. Are 37 de ani, iar de la vârsta majoratului face dializă. Vestea că o parte din personalul medical care venea la centrul din Suceava s-a îmbolnăvit de COVID-19 sau a ajuns în izolare, a înspăimântat-o.

Andreea Bratu, pacientă cu dializă: „Având medici care lucrau și la noi și în spital, infecția a ajuns și pe secțiile de dializă. Practic, nu mai erau asistenți care să facă tratamentul. Sunt opt asistenți care fac tratamentul la 160-170 de pacienți. Acest lucru a însemnat că a trebui să fie reduse turele pacienților. E destul de dificil. Am avut o cădere psihică și mi-am dat seama că nu mai puteam să rezist.''

Andreea face acum dializă într-un centru din Cluj.

Andreea Bratu, pacientă cu dializă: „Am sunat și la Botoșani și la Rădăuți. Nu voiau să primească pacient din Suceava, că deja era focar de infecție. Am avut noroc că cei de aici mă cunosc. Sunt în izolare. Fac dializă separat.”

Reporter: „Medicii care vin la tine poartă protecție?”

Andreea: „Da.”

Pacienții cu grave probleme renale au nevoie de trei ședințe de dializă pe săptămână. Prin această procedură medicală se filtrează toxinele și apa din sânge, în mod normal, o funcție a rinichilor. Fără dializă, bolnavii nu au nicio șansă.

Andreea Bratu, pacientă cu dializă: „Dacă te decompensezi, dacă îți crește ureea, potasiul, în eventualitatea în care iei și virusul, chiar nu mai ai nicio șansă. Corpul nu are instrumentele necesare să lupte împotriva virusului. Când auzeam cazurile din China și Italia, asta era frica mea cea mai mare, că n-o să avem unde să facem dializă, o să pice sistemul sanitar și n-o să mai facă față. Pacient pe dializă mai mut de cinci, șase zile n-ar rezista. Începe să se instaleze senzația de moleșeală, de greață și într-o săptămână ar fi în comă.”

Mai multe secții din spitale s-au închis

Iar coșmarul Andreei și al altor 18.000 de pacienți, care fac dializă în România, începe să prindă contur. În ultimele zile s-au închis mai multe secții în care puteau merge pentru procedură. Printre ele, cele de la Spitalul Sfântul Ioan și Spitalul Universitar din Capitală, unde au fost depistați pacienți infectați cu COVID-19.

Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Chiar azi dimineață am primit un mesaj de la un tânăr dependent de dializă, din Galați, care este într-o sală cu pacienți infectați cu Covid. Din descrierile lui, personalul nu are echipament de protecție. Teama este că orele de dializă sunt diminuate sau sunt decalate zilele. Acești oamnei nu au alternative, pentru că nu se mai acceptă transferuri între centre din cauza imunității lor deprimate. Majoritatea sunt asimtomatici. Am citit niște studii din China. Rata mortalității lor este foarte, foarte mare. S-a văzut că printre primii morți în România sunt pacienți dependenți de dializă.”

În București, pacienții cu dializă, aflați în stare gravă și care iau virusul, sunt tratați la Spitalul "Carol Davila". Pentru cei cu forme ușoare, procedura medicală se face în centru privat. Și aici au fost confirmate cazuri de infectare, acum două săptămâni, dar unitatea a fost dezinfectată.

În toată țara sunt 60 de centre în care cei cu boală renală cronică, infectați cu COVID-19, primesc dializă.

Din păcate, până acum, pe lista deceselor cauzate de noul coronavirus, se regăsesc și 15 astfel de suferinzi.

