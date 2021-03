Organizatorii de evenimente și horeca, ignorați de autorități. ”Milioane de români au restricții care nu li se aplică”

Reprezentanții industriei ospitalității, ai culturii dar și cei din organizarea evenimentelor sunt la un pas de dezastru.

Ei trag un semnal de alarmă și roagă autoritățile să găsească soluții rapide, altfel întreg sectorul cultural, dar și horeca, riscă să se prăbușească.

Noile restricții care vor intra în vigoare de duminică seara presupun și închiderea teraselor la ora 20 în timpul săptămânii și la ora 18 în weekend, acolo unde rata de infectare este între 4 și 7,5 la mia de locuitori.

Vorbim despre aceste lucruri cu Edi Chereji, directorul de comunicare al festivalului UNTOLD, și cu Daniel Mischie președintele HORA, adică Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România.

Despre horeca știm că sunt aproximativ 70.000 de oameni care nu se mai regăsesc în sector; despre industria organizării de evenimente știm că nu aveți niciun plan coerent și sigur.

”Ne-am dat seama după o luptă de aproape un an de zile că este mult mai important să fim o voce unită și din acest motiv am reușit să ne strângem nu doar reprezentanții industriilor, ci și artiști, lucrători din industria spectacolelor. Am încercat să venim cu soluții și sunt foarte clare: dovada vaccinării, testarea rapidă la intrarea în eveniment, dovada anticorpilor. Acestea sunt soluțiile care trebuie luate în calcul și care ar putea permite reluarea activității”, a spus Edi Chereji.

”Am atras atenția autorităților că România este ca o compaie pentru ei, iar primul ministru este un CEO al acestei companii și miniștrii sunt manageri. Și am dat un feedback negativ CEO-ului României și managerului care se ocupă de turism, de partea de evenimente. Astăzi noi reprezentăm împreună 5,2% din PIB-ul României și 7,5% din forța de muncă privată a acestei țări, deci considerăm că atenția autorităților trebuie să fie foarte bine aplecată asupra acestei industrii. În orimul rând, sunt compensațiile pe care industria trebuie să le primească din cauza restricțiilor și în al doilea rând trebuie să fie un plan prin care această indsutrie trebuie să se redeschidă. Din punct de vedere al compensațiilor avem două măsuri: măsura 2 și măsura 3 care reprezintă fonduri pentru capital și fonduri pentru investiții. Măsura 2 este acordată în proporție de 5% și trebuia acordată încă din septembrie 2020, iar măsura 3 este complet suspendată. Pentru anul 2021 nu există niciun fel de calcul pentru compensații pentru aceste industrii, atât pentru ospitalitate, cât și pentru cei care organizează evenimente”, a declarat Daniel Mischie.

Comunitățile locale pierd zeci de milioane de euro în lipsa evenimentelor

”Există precedente europene prin care anumite guverne au anunțat: începând de la o anumită dată se vor deschide gradual, cu un anumit procent de funcționare, restaurant, evenimente. În momentul în care deschidem, noi angrenăm niște resurse materiale, financiare, umane, care sunt enorme, vorbim de zeci de mii de oameni, de zeci de milioane de euro. Pentru acest lucru avem nevoie de predictibilitate. E nevoie ca un CEO, un manager al acestei companii, România, să facă un buget și un plan. Evident că el poate fi upragadat pe trase, în funcție de condițiile sanitare”, a completat Mischie.

”Din păcate, suntem în aceeași situație ca acum un an și tot ce putem afla este pe o perioadă de 30 de zile. Ceea ce este foarte complicat, pentru că noi lucrăm 362 de zile pe an ca să livrăm ceva pe durata a 4 zile. Or, pentru a livra 4 zile un festival, în care ai 100.000 de oameni, e nevoie de foarte multă pregătire. Dincolo de pierderile noastre, aș vorbi și despre pierderile pe care le suferă comunitățile. Punctul, în cazul nostrum, UNTOLD, vorbim de zeci de milioane de euro care nu se mai regăsesc în comunitate doar pentru că nu se întâmplă evenimentul. Și primarul Emil Boc a spus că își dorește foarte mult ca acest eveniment să se petreacă. Nu știe sub ce formă, speră ca specialiștii și organizatorii să se pună la masa și să găsească aceste soluții. Iată mesajul unui primar din România care simte nevoia de a dărui și de a avea evenimente, pentru că acei bani se regăseau în comunitate și nu sunt puțini. În 2019, UNTOLD a atras în Cluj, în comunitate, peste 60 de milioane de euro”, a mai spus Edi Chereji.

Chereji: Testările rapide ar putea să creeze panică autorităților

”Peste 1,5 milioane de români s-au vaccinat, alți peste un milion au imunitate după ce au trecut prin Covid, deci 2,5 milioane de oameni au niște restricții care nu li se aplică”, explică Daniel Mischie.

”Eu cred că un motiv pentru care nu este acceptat acest lucru deocamdată este legat de o oarecare panică a autorităților din cauza informațiilor care ar putea să iasă dintr-o altfel de testare. Dacă vă gândiți, dacă noi, cei care facem evenimente, cei din industria ospitalității, dacă am avea voie să reluăm activitatea cu testare rapidă, am vorbi de sute de mii, dacă nu de milioane de români care s-ar testa în fiecare zi. Îndrăznesc să spun că probabil acest gând că am ști, că am avea o diagnoză clară a populației în fiecare zi ar putea să le creeze autorităților o stare de panică. Ceea ce din punctul meu de vedere este greșit, pentru că, cu siguranță din cei care s-ar testa în fiecare zi, ar exista 10-20% de inconștienți care ar continua să meargă pe străzi, dar majoritatea cred că ar fi sufficient de conștienți să se retragă în casă, să apeleze la medicul de familie, astfel încât să ajute la depășirea acestei pandemii”, a mai afirmat și Edi Chereji.