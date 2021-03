Organizatorii de concerte și evenimente îi cer lui Iohannis să nu lase cultura să moară

Peste 200 de organizatori de evenimente din domeniul cultural îi cer preşedintelui Klaus Iohannis, într-o scrisoare deschisă, să pună la punct un plan naţional de relansare a culturii, precum şi aplicarea unor măsuri economice.

Semnatarii precizează că "sectorul cultural nu îşi doreşte nici tratament preferenţial, nici măsuri care să pericliteze eforturile autorităţilor de a proteja populaţia ţării de pandemie. Atât artiştii, cât şi operatorii culturali îşi doresc tratament egal şi şansa de a-şi proteja organizaţiile, proiectele şi iniţiativele de care România a beneficiat şi cu care s-a mândrit până în 2020".

Cei peste 200 de semnatari ai scrisorii deschise îi solicită preşedintelui României măsuri economice conforme cu situaţia în care se află sectorul cultural:

-► o schemă de ajutor de stat ”echitabilă” pentru toţi artiştii şi operatorii culturali, adoptată în regim de urgenţă, care să prevadă despăgubire justă pentru toţi operatorii culturali, indiferent de subdomeniul de activitate şi forma de organizare juridică

-► realizarea unui plan naţional de relansare a domeniului culturii, cu implicarea specialiştilor, bazat pe predictibilitate, care să prevadă o schemă de redeschidere a activităţilor, şi pe baza căruia artiştii şi operatorii să-şi poată planifica activitate

-► despăgubiri şi asigurări pentru cei care nici la un an de la debutul pandemiei nu-şi pot relua activitatea.

Textul complet al scrisorii deschise:

”Stimate domnule Președinte Klaus Werner Iohannis,

A trecut mai bine de un an de când efectele pandemiei cauzate de virusul SARS CoV 2 au început să se resimtă și în România. Cultura a fost printre primele domenii afectate de pandemie, fiind chiar un simbol al începutului acesteia, prin restricționarea sau anularea a numeroase evenimente sau activități culturale și, cel mai probabil, va fi ultimul domeniu care își va reveni la normal.

Apelăm la dumneavoastră în calitate de Președinte al tuturor Românilor pentru urgentarea implementării unei scheme de ajutor de stat, precum și a unui plan de redeschidere a sectorului cultural, până nu este prea târziu.

Cultura nu a fost niciodată o prioritate în ultimii 30 de ani în planurile de dezvoltare a țării. În ciuda acestui fapt, datorită ambiției operatorilor din domeniu, sectorul a crescut puternic în ultimii 10 ani. Efortul nostru colectiv a adus României recunoaștere internațională, a creat zeci de mii de locuri de muncă, a avut milioane de beneficiari direcți și a contribuit, potrivit diferitelor măsurători, cu între 1,5% și 3% din PIB la economia țării.

Însă cele mai multe dintre măsurile luate de autorități nu dovedesc înțelegere cu privire la funcționarea sectorului cultural. Putem enumera câteva exemple de astfel de măsuri:

Prima ordonanță militară din starea de urgență a interzis complet activitățile culturale și evenimentele profesional educaționale

Majoritatea finanțărilor adresate domeniului cultural, locale sau naționale, au fost suspendate

Normele de organizare de evenimente au fost publicate târziu, fără nicio consultare în prealabil cu profesioniști din domeniu

Până în prezent nu a fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru sectorul cultural sau al evenimentelor educaționale și de networking. În schimb au fost publicate spre dezbatere publică patru scheme de ajutor, niciuna ținând cont până la capăt cu adevărat de consultanța oferită de profesioniștii din sector

Până în prezent, în ciuda efortului mai multor operatori culturali și din domeniul evenimentelor profesionale educaționale, încă nu s-a pus bazele unui grup funcțional de lucru care să pregătească un plan de redeschidere a evenimentelor și activităților culturale

În Planul Național de Redresare și Reziliență nu găsim un pachet de măsuri concrete pentru cultură, în schimb regăsim probleme sistemice pe care România le avea de dinainte de pandemie.

Aceste măsuri, deopotrivă puține, inadecvate și întârziate, neînsoțite în prealabil de un plan de redresare, nu vor face decât să șteargă tot progresul realizat de către sectorul cultural privat în ultimii 10 ani. Noi, artiștii și operatorii culturali, ne simțim îngrădiți de la dreptul fundamental al muncii, fără a fi în vreun fel compensați pentru pierderile noastre.

Domnule Președinte Iohannis, sectorul cultural nu își dorește nici tratament preferențial, nici măsuri care să pericliteze eforturile autorităților de a proteja populația țării de pandemie. Atât artiștii, cât și operatorii culturali își doresc tratament egal și șansa de a-și proteja organizațiile, proiectele și inițiativele de care România a beneficiat și cu care s-a mândrit până în 2020.

Solicităm:

Luarea de măsuri economice conforme cu situația în care sectorul cultural se află: o schemă de ajutor de stat echitabilă pentru toți artiștii și operatorii culturali, adoptată în regim de urgență, care să prevadă despăgubire justă pentru toți operatorii culturali, indiferent de subdomeniul de activitate și forma de organizare juridică

Realizarea unui plan național de relansare a domeniului culturii, cu implicarea specialiștilor, bazat pe predictibilitate, care să prevadă o schemă de redeschidere a activităților, și pe baza căruia artiștii și operatorii să-și poată planifica activitatea, respectiv despăgubiri și asigurări pentru cei care nici la un an de la debutul pandemiei nu-și pot relua activitatea

Intervenția dumneavoastră, Domnule Președinte, ar fi considerată un semn că sectorul cultural nu este abandonat și ar demonstra că Statul român prețuiește cu adevărat sectorul cultural și contribuția sa în societate.

De asemenea, dacă se va trece la realizarea acțiunilor solicitate anterior, de aceste măsuri vor beneficia și domenii conexe, cum ar fi domeniul Horeca sau domeniul turistic.

Această scrisoare vă este adresată, Domnule Președinte, nu de un individ, nu de o organizație sau de vreun subdomeniu al culturii, ci în numele întregului sector cultural, dar și în numele celorlalte domenii sau industrii care suferă de același tratament neglijent, care poate duce la o destabilizare puternică a pieței unice.

În 2016, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, declarați: ”Cu toții ne dorim, cred, să trăim într-o lume mai bună, mai educată, mai corectă și mai decentă. Dar pentru a trăi într-o astfel de lume trebuie s-o creăm zi de zi, împreună și putem face acest lucru prin cultură.”

Vă cerem să vă aduceți aminte de acele cuvinte și ca un apărător al culturii, cum mulți vă consideră încă din 2007, să ne fiți alături în cel mai greu moment al sectorului nostru, de la căderea comunismului încoace.

Cultura este sufletul unei comunități. Cultura deschide minți, creează identitate, contribuie în mod direct la creșterea calității vieții oamenilor, sprijină educația, întărește comportamente individuale și sociale pozitive, crește încrederea oamenilor unii în alții, contribuie în mod direct la dezvoltarea economică a unei țări și colaborează cu multe alte domenii reprezentative pentru o societate. Cultura integrează, inspiră, promovează, vindecă și ajută fiecare persoană cu care intră în contact. Acum, când ne aflăm în fața unei provocări fără precedent la nivel mondial, este cel mai rău moment să o lăsăm să moară.

Cu deosebită considerație,

1. AROC - Asociația română a organizatorilor de concerte și evenimente culturale

2. MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans

3. ALIS - Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor

4. PaCTE – Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente

5. AFIN - Asociația Furnizorilor din Industria Nunților

6. Ștefan Teișanu - Director executiv, Centrul Cultural Clujean

7. Alin Vaida - Director Executiv Asociația Fapte - Jazz in the Park

8. Iulian Obogeanu - Electric Castle Festival

9. Emil Ionescu - General Managing Partner iaBilet.ro

10. Guido Janssens - Managing Partner Emagic Live/Awake Festival

11. Bogdan Buta - Untold/Neversea

12. Codruța Vulcu, ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive

13. Cristian Hordilă, Festival Manager, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)

14. Andi Mitoi, Summer Well Festival

15. Răzvan Ailenei - CEO Sindrum Media

16. Tudor Chirilă - actor, muzician

17. Răzvan Manta - Administrator BestMusic Live Concerts / METALHEAD

18. Radu Stroescu - general manager & founder BLT.ro

19. Claudiu Popa - general manager Eventim.ro

20. Adrian Despot - muzician, producător

21. Codruț Dumitrescu -Overground Music

22. Elena Ghenoiu- dansator, actor

23. Teodor Negrea - /FORM Space, /FORM Days Festival

24. Costin Crețulescu - managing partner Colorbitor

25. Andrei Gatu - managing partner Colorbitor

26. Claudiu Cîrțînă - Rock FM, Ambasador MUZE

27. Cicirean Flaviu - General Manager, Brand Emotion SRL - Brand Minds, Digitalium, Bucharest Business Institute Octavian Maier - general manager Vadoo Chill Fest

28. Daniel Santa - general manager Comparty Events / diMansions Hit Music Festival

29. Marian Gîlea, președinte Asociația Culturală Fanzin

30. Ada Vertan, președinte Fundația Culturală Action Art

31. Liviu Vieru, general manager & founder 7 Arts Agency, managing partner Gradina Urbană, managing partner Club A, founder Support your local bands Festival

32. Stolea Antonio- general manager Events by Tonyo

33. Rolando Vasilescu, manager general 1ArtistMusic

34. Julieta Georoiu, Asociația JG Victory of Art

35. Roxana Patricia Butucel - președinte Asociația Industrii Creative, general manager Showberry (Rocanotherworld & Classix Festival)

36. Budeanu Mihai - solist vocal 3SE

37. Sorin Pârcălab - Stand-up Comedian

38. Bogdan Vaida - muzician

39. Dan Frînculescu - Comedian, membru MUZE

40. Horea Marc - Asociația Beyond the Line Production

41. Răzvan Scurtu, director executiv Smida Jazz Festival

42. Horațiu Dumitraș - președinte ASC Cluj Raving Society / Delahoya

43. Alin Dincă - solist Trooper

44. Larisa Perde - Manager VRTW Artists

45. Gabriela Suciu-Pădurețu, distribuitor - Follow Art Distribution SRL

46. Sorin Branciog - Președinte Asociația Dora D’Istria - Centrul educațional și cultural

47. Marius Stanca - General Manager - Jupiter 8 Management SRL

48. Mihai Dragomir - Howl Otta

49. Oana Omer - Organizația Distribuitorilor de Opere Audiovizuale din România

50. Crețu Călin - CEO Headline Productions

51. Daniel Draghici - Wise Factor (Color, The Fresh, Cabal, Masque, Backyard Weekend)

52. Ana Maria Costea - General Manager Stardust SRL

53. Popescu Romeo - Director Executiv Asociația “Vivat Spectatores”

54. Valentin Vasiloiu - Director General Ticketing Nation SRL/Entertix/ MyTicket

55. Radu Groza - General Manager Golden Media - Events & Concerts SRL

56. Vasilescu Violeta - General Manager Arta Scenei Events SRL

57. Christian Raetscher - General Manager German Quality Entertainment

58. Oana Giurgiu - producător film/Director Executiv Festivalul Internațional de Film Transilvania

59. Gabriel Stancu - Președinte Asociația “Teatralis”

60. Albert Benone - General Manager Spectacole Iași SRL

61. Ifrim Viorel - General Manager Spectacole Brasov SRL

62. Mihai Roman - General Manager Misha Events SRL

63. Gheorghe Popescu - Agenția Cortina

64. INDIERO - Asociația producătorilor și editorilor de muzică independenți din România

65. Asociația ROMANIAN ARTISTS WORLDWIDE (RAW MUSIC)

66. Mădălina Mihai - Asociația Pomul Comorii

67. Sani Stranszky - designer /founder MushuROI Creative Hub, Numa Design Studio

68. Melinda Boros - producător de film/ Asociația Film în Transilvania

69. Andrei Dinu - EVENT HEROES - Co-Fondator și Organizator TEDxBucharest

70. Mihnea Hanganu - Vinyl, Rum, Tapas & Wine

71. Norbert Tako - fondator Centrul Cultural PLAI / JazzTM

72. Claudio Michelusi - General Manager MTIME ENTERTAINMENT SRL Bucuresti

73. Luigi Gageos - Președinte jmEvents, Director EUROPAfest

74. Bogdana Horațiu - Director artistic Jeunesses & Dinu Lipatti / Bucharest International Jazz Competition

75. Alin Caraman - CEO K Group :Wine and Street Food Festival/ Salonul Imobiliar București/Mariage Fest/Luxury Experience/Salonul Auto-Moto

76. Dora Pătrașcu - PR and Communication Manager K Group

77. Laurențiu Oprea - Director General Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual - Asociația Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA)

78. Paul Ciuci - solist, compozitor, chitarist - Trupa Compact

79. Micu Ionuț - toboșar trupa COMPACT

80. Dragoș Guraroșie - general manager Mixtopia Live (BurgerFest, Bucharest Craft Beer Festival)

81. Cristian Sorea - Acționar Comics Club, Founder Punchline Events

82. Dan Costea - muzician trupa COMA

83. Vertan Adriana - Președinte Fundația Action Art

84. Ilie Mihai - organizator de evenimente (Final Step Productions, Metal Gates Festival)

85. Sosa Andrei, organizator de evenimente Club Expirat

86. Dobie Adam - Artist Booking Agent

87. Apostol Petre Florin - artist și organizator evenimente (International Artist Management)

88. Hotima Radu-Alexandru - organizator evenimente Hot Events Production SRL

89. Oltean Daniel - Craft Zone

90. Teodor Pop, Mihai Moldoveanu, Szabó Csongor-Zsolt - artiști, JazzyBIT

91. Mihai Axinte, actor, percuționist, owner www.interstellar-events.ro și organizator de evenimente

92. Adrian Schiopu - Amalia Gaita Band (Timișoara)

93. Ionut Hupca, manager Cyclic

94. Bogdan Postelnicu - Teddy Bear (organizator evenimente / producator muzical / dj)

95. Roxana Luca - manager de producție, ABC Producție de Evenimente SRL

96. Andreea Nedelea - producător de spectacole, Uranus Media SRL

97. Alin Halațiu - președinte Asociația Help Me Be A Rockstar / stage manager, administrator Alinescu și Asociații

98. Diana Buluga - președinte Asociația Create.Act.Enjoy

99. Andi Daiszler - președinte Asociația Daisler

100. Covaliu Constantin - General Manager Why Not Us (Street FOOD Festival, Comedy Weekend)

101. Cornelia Borza - Președinte Asociația Năsturelul Vesel (Magic Garden)

102. Cristian Beiu - Director Sublime Events SRL (Sublime Romania)

103. Sugár Teodor David - consultant ticketing

104. Lupșa Andrei Claudiu - Managing Director Overskin Entertainment

105. Daniel Ignat - Solist Vocal (Probizz IDEA SRL - Firma organizatoare de evenimente artistice)

106. Dan Ionescu - Președinte Asociația APPR - Romania Te Iubesc!

107. OWPN Academy - Asociatia Owpn Academy

108. OWPN.SPACE - Agenție pentru artiști și evenimente de muzică electronică

109. Marius Migleș - Soulseeker SRL (servicii foto pentru evenimente)

110. Nicu Alifantis - Alifantismusic

111. Adonis Mureșan - Byron Audiovisual events

112. Ferenc Maki - Fox In The Box Studio

113. Gabriel Aldea - Komiti

114. Cătană Răzvan - Wattech Systems

115. Virgiliu Mureșan - Wattech Production

116. Aura Crecan - Manager AD LIBITUM VOICES și Manager Wellbeing4all Internațional Ballroom

117. Joey de Alvare - General Manager Biscain Group

118. Iulia Pop, Overground Music

119. Teodora Moroșanu - muzician, trupa Rockabella

120. Bogdan Moroșanu - producător trupa Rockabella, Inginer de sunet trupa The Mono Jacks

121. Laura Laurențiu - PR Manager Jazz in the Park, Communication Manager Zilele Culturale Maghiare din Cluj

122. Dan Georgescu - artist, trupa byron; inginer de sunet Unda Recording

123. Ilinca Ghișoiu - Overground Music

124. Misaras Ioan Ciprian - Master In Sound Systems

125. Sebastian Marcovici - Președinte Asociația Focus Sibiu

126. Marius Moga - Someș Delivery, Asociația miniMASS

127. Florin Ciofica - Director Executiv Royal Studio Production

128. Dragoș Bâscă, Twin Arts

129. Osaciuc Radu - Dimitri’s Bats / Ciocanul Services

130. Dorina Constantn - Overground Music

131. Levente Sánta - general manager Backstage Production, Cluj-Napoca / Discoteca '80

132. Iulian-Petru Toma - Techno Wall Events Iasi

133. George Popa (compozitor - Membru Asociația MUZE)

134. Melnic Dumitru (Melnic Dima) - dansator profesionist, antreprenor (Sushi Time), Membru MUZE

135. Alexandru Nagy - Teatrul Independenților Profesioniști / Performance Delivery (actor, regizor, tenor), Membru & Ambasador MUZE

136. Chiriac Dan - dansator profesionist/coregraf - Wholygunz SRLD- membru MUZE

137. Takács Aranka - Aranka Consulting SRL și A.K.A Creating & Managing SRL- organizator evenimente și producție film

138. Lisievici Alexandra Sabina - actriță, producătoare film și teatru, scriitoare

139. Simion Valeriu, actor

140. Alyanna Lu - cântăreț, actor, compozitor, prezentator tv

141. Marin Alexandru Antonio - Andu ( Coregraf) - Asociația MUZE

142. Tudor Bogdan - Administrator Compania de Evenimente Funtasticii SRL

143. Maria Tudor - Fondator Asociația Magic Star Kids 2000

144. Gabriela Hamzescu - președinte Asociația EnergizArt

145. Bogdan-Adrian Zamfir - Dansator/Coregraf - Președinte al Comisiei de dans - Asociația Muze

146. Marius China - Fondator “Sprint Music”

147. Marius Sofron - Administrator “ Sprint Media Group”

148. Vladimir Palamarciuc - Vova - dansator/coregraf - Membru Asociația Muze

149. Alexandru Floroiu - Actor, Director General și Impresar Artistic - Breasla Actorilor

150. Ciprian Chiricheș - Actor, membru MUZE

151. Dan Fințescu, manager Amadeus, actor de voce, membru fondator RAW Music

152. Mirel Alexa - director executiv Sports Festival

153. Delia Pann - artist, membru MUZE

154. Erik Bubui - artist - dansator - coregraf - Membru MUZE

155. Marius Vlad Stefanescu - WISE (organizator evenimente / artist)

156. Eftene Andrei - artist - Membru MUZE

157. Eduard si Bianca - Magicieni

158. Vlad Anca - Douanutri

159. Anette Marka, actor, membru MUZE,

160. Roxana Pistolea - avocat - Membru MUZE

161. Monica Felea, Ştefan Bradea - Bad Unicorn - distribuitor de filme de autor

162. Dragoș Stanca - fondator UPGRADE 100 Festival (fost iCEE.fest)

163. Cosmin Dobrescu - Cortes - artist, compozitor, membru MUZE

164. Cătălin Davidescu - Dark Side Entertainment

165. Nicolae Dragoș Eremiea - Dansator, Coregraf - Membru Muze

166. Arcus Alexandru - Muzician/ Compozitor/Producător, Arc Entertainment

167. Mihai Mateiu - manager cultural, scriitor, fondator Flux Project

168. Mihai Popescu - Producător

169. Daria Ghițu - Actor/Artist liric

170. Maria-Casandra Hauși, Artist/ Muzician Independent (Proiectele Muzicale "Viu Grai" alături de Nicolae Pițiș; "NOD, NewOldDoina" și "Roots Revival România") Membru ANMIR

171. Zaharia Daniel - ASOCIATIA CULTURALA REF - Rockstadt Extreme Fest

172. Ionut Serbana, muzician independent, membru ANMIR

173. Constantinescu Mihai - muzician, trupa the M's, membru ANMIR.

174. Lilian Caraus - coregraf/performer, Asociația MUZE

175. Marcel Logofătu - bassist trupa Spitalul de Urgență - membru ANMIR

176. Jul Baldovin- producător muzical, artist liber-profesionist (membru ANMIR)

177. Neagu Theo Thorn - actor/regizor/scenarist film - Membru MUZE

178. Daniel Pop - Gazette / Colectiva Gazette

179. Ramos Paloma Aparecida - Coregrafa / Dansatoare / MUZE

180. Sabin Dima - Humans

181. Rosu Dragoș Cristian ( “Istvan” ) - Coregraf și dansator -Membru Asociația Muze

182. Ghenescu Cosmin - administrator Good Guys Events, administrator Misfit Events

183. Andronache Mihaela - Producător Muzical

184. Varty Mihail - actriță

185. Grupul PONT, colectivul de lucru

186. Dumitrana Daniel - Artist liber profesionist, Membru ANMIR

187. Boldurescu "Valea" Valentina - dansator, coregraf - Membru MUZE

188. Comanescu Liviu Robert - dansator membru MUZE

189. Alexandru Teioșanu, Director Executiv Asociatia Nord

190. Cosmin Dominte - actor, muzician, campion național & top 10 mondial Slam Poetry

191. Marcela Motoc, actriță, membru MUZE

192. Bocioc Iulian - Party Sound SRL

193. Dragoș Adrian Claudiu - Events By Mi SRL

194. Sava Madalina - Party Sound System SRL

195. Bocioc Adina Maria - Asociația Cultural Educativă Smart Junior

196. Dragoș Raluca - Adiral Event SRL

197. Vincze Akos - Agenția Rima

198. Rulea Cătălin PFA - muzician, scenograf

199. Gina Mihai - MGM ARTISTS & CONCERTS SRL

200. Ștefan Zaharescu - Booking /FORM Space, /FORM Days Festival

201. Mihai Iordache - saxofonist, membru ANMI

202. Roland Fekete - General Manager, WebRoll Agency

203. Rus Mihaela - Asociația La Știubei

204. Cătălin Dâlvărea - instrumentist liber - profesionist (www.dalvarea.ro)

205. Luiza Zan - muzician de jazz, ANMIR

206. Radu Dragomir, Art Live - Manager Evenimente Beraria H, Artist Management Trupa TAXI, Artist Management Nikolaos Papadoupoulos

207. Alexandru Dăscăloiu - muzician independent, membru AN

208. Olga Juverdeanu- GLOBAL RECORDS

209. Muntean Radu - DJ și Producător

210. Neacșu Cornel - Muzicant instrumentist

211. Irina Lalciu aka Irina Milan - Dansator/Performer/Instructor

Membru & Ambasador MUZE

212. Adrian Martin aka Swagger -Dansator/Instructor, Membru MUZE

213. Cătălin Huțanu - compozitor și muzician instrumentist

214. Catusanu Paul - general manager - Pro Event si membru formatia Antract

215. Dana Sarmeș, Asociația Contra

216. Gergely Balázs, Asociația Clujul Comoară

217. Szabó Lilla, Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania