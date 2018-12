Orașele care organizează petreceri în aer liber în noaptea de Revelion

Dacă nu v-aţi rezervat un loc la petrecerea de Anul Nou, găsiţi oricând loc la Revelion în stradă organizat de primării în marile oraşe.

Temperaturile la noapte vor fi blânde, cu plus sau puţin sub zero grade, aşa că nu veţi tremura de frig ca în alţi ani. Puteţi lua inclusiv în calcul o fugă la munte.

În aşteptarea Anului Nou, turiştii se bucură de zăpada aşternută ca-n poveşti în staţiunile de schi de pe Valea Prahovei şi în Poiana Braşov. La Predeal, petrecerea de Revelion se va ţine chiar pe pârtia Clăbucet, începând cu ora 21.00. Pe scena în aer liber vor concerta DJ project, Nicolle Cherry şi Conect-R.

În Piaţa Sfatului din Braşov, diseară va urca pe scenă trupa Pheonix. În Capitală sunt aşteptaţi peste 50.000 de oameni în piaţa Constituţiei unde pe scenă vor urca în total 13 artişti români, dar şi DJ-ul internaţional ATB. În Cluj Napoca concertele vor fi în Piaţa Unirii, iar focul de artificii în Piaţa Avram. Iar în Timişoara petrecerea din stradă va avea loc în fata Operei.

