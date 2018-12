Revelion 2019. 50.000 de oameni așteptați în Piața Constituției. Artiștii care concertează

Pro TV

A început numărătoarea inversă până vom spune "Bun rămas 2018, bun venit 2019!" şi, bineînţeles, până la startul petrecerilor de Revelion.

Noaptea dintre ani va fi sărbătorită în pieţele multor oraşe din toată ţara, unde sunt aşteptaţi zeci mii de oameni. Iar în Capitală, artiștii au făcute ultimele repetiţii în Piaţa Constituţiei, pentru că cele șase ore de muzică live să decurgă perfect.

La Bucureşti petrecerea dintre ani are loc în Piaţa Constituției, aproape de Casa Poporului. Așadar dacă vreţi să ciocniţi un pahar în cinstea anului care a trecut și a celui care vine trebuie să ştiţi că startul se da la ora 19.30, intrarea este liberă și vor concerta 14 artiști

Smiley, Irina Rimes, Antonia, Delia, The Motans şi Carlas Dreams sunt câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă și vor întreține atmosfera de petrecere în cea mai importantă noapte din an.

Artiştilor români li se adaugă un invitat special - DJ-ul internaţional Andre Tanneberger, cunoscut cu numele de scenă ATB, care va mixa live. Seara se va încheia cu un foc de artificii.

Irina Rimes: "Eu am multe dorinţe, una dintre ele e să am sănătate şi în rest nu vă zic că nu mai e surpriză."

Invitatul special al evenimentului este DJ-ul internațional ATB, care va mixa live. Artistul a ocupat de-a lungul celor 20 de ani de cariera primele locuri în topurile de specialitate din străinătate cu piese ce au devenit hit-uri precum "9PM", "What about uş" sau "Move on".

Accesul în Piața Constituției de face dinspre bulevardul Libertăţii şi sunt două intrări, pe calea 13 septembrie şi parcul Izvor. Aici sunt aşteptaţi peste 50.000 de oameni.

Se spune că artificiile alungă spiritele rele și aduc prosperitate, aşa că nelipsit de la miezul nopții este spectacolul de lumini care va marca trecerea în noul an și va dura 15 minute.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer