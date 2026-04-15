În contextul operațiunii Speed Marathon, desfășurată la nivel european sub egida ROADPOL, Brigada Rutieră București organizează o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice.

Acțiunea durează o săptămână și vizează combaterea nerespectării regimului legal de viteză, factor decisiv în dinamica accidentelor rutiere la nivel european.

Câteva zeci de echipaje, dotate cu aparate radar tip pistol, acționează pe diferite străzi din Capitală, acolo unde a reieșit din analize că șoferii tind să încalce limita de viteză.

În cadrul acțiuni de miercuri, de la ora 11 până la 12:00, un șofer la fiecare 5 minute a fost sancționat pentru încălcarea limitei de viteză, pe Splaiul Unirii, în zona Vitan.

25 de accidente grave în București, în 2025, din cauza vitezei excesive

Atenție, însă, echipajele Poliției Rutiere își schimba frecvent locul, pe măsură ce șoferii le marchează pe aplicațiile de navigație în trafic.

În București, nerespectarea regimului legal de viteză este una din cele 5 cauze principale generatoare de accidente rutiere grave.

În acest context, în anul 2025 au fost înregistrate 25 accidente grave, 3 persoane decedate, 23 persoane rănite grav și 2 persoane rănite ușor.