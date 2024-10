Imagini emoționante cu Prințesa Diana. Prinţul William și-a amintit de o vizită la un ONG alături de mama sa. FOTO

Prinţul William al Marii Britanii a povestit într-un documentar care va fi difuzat în curând că a jucat şah şi a discutat cu mai multă lume în timpul primei sale vizite la organizaţia caritabilă pentru persoane fără adăpost The Passage.

Prinţul William a fost în această vizită împreună cu mama sa, cu peste 30 de ani în urmă, informează PA Media/dpa.

"Mama m-a dus la The Passage. Ne-a dus pe Harry şi pe mine acolo", povesteşte acesta în documentarul ITV1/ ITVX "William: We Can End Homelessness".

"Cred că aveam vreo 11 ani (... ), poate 10. Nu mai fusesem niciodată la aşa ceva şi eram puţin anxios cu privire la ce să mă aştept", a mărturisit William.

"Mama mea se purta ca de obicei, făcându-i pe toţi să se simtă relaxaţi şi râzând şi glumind cu toată lumea", a adăugat prinţul.

"Îmi amintesc că am avut câteva conversaţii bune, doar jucând şah şi stând de vorbă. Atunci mi-am dat seama că sunt şi oameni care nu au aceeaşi viaţă ca tine", a completat William.

Documentarul urmăreşte activitatea prinţului în primul an al iniţiativei sale "Homewards".

Proiectul este un obiectiv major pe termen lung pentru William, care a povestit cum vizitele la adăposturi împreună cu mama sa atunci când era copil i-au lăsat o impresie profundă şi de durată, inspirându-i munca.

Homewards îşi propune să elaboreze un model pentru eradicarea lipsei de adăpost în toate formele sale, "făcând-o rară, de scurtă durată şi nerecurentă".

Imagini inedite, folosite în documentar, care îl arată pe prinţ la primele sale vizite la The Passage împreună cu mama sa în 1993, au fost, de asemenea, făcute publice.

Documentarul este programat să fie difuzat pe 30 şi 31 octombrie.

