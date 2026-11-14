Evenimentul s-a petrecut pe strada Feroviarilor. După ce a descoperit mai multe bancnote de 100 de lei, tânărul a încercat inițial să dea de urma persoanei care le pierduse. Cum nu a reușit, s-a prezentat la sediul Poliției Locale pentru a preda banii. Datorită sistemului de supraveghere video, agenții au reușit să reconstituie traseul și împrejurările pierderii banilor, identificându-l rapid pe proprietar. În doar o jumătate de oră, suma a fost restituită integral.

Întâmplarea a fost relatată pe Facebook de primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, care a reacționat public pentru a lăuda spiritul civic al tânărului și eficiența autorităților, subliniind și utilitatea pozitivă a tehnologiei. „Tânărul este student în București și a ales să rămână anonim. Eu cred însă că gestul lui merită făcut cunoscut. Pentru că onestitatea, bunul-simț și grija față de ceilalți sunt lucruri pe care trebuie să le încurajăm. Îi felicit pe tânăr pentru gestul său și pe polițiștii locali pentru rapiditatea cu care au intervenit. De multe ori vorbim despre camerele de supraveghere atunci când surprind încălcări ale legii. Astăzi vă arăt și un moment în care au ajutat la îndreptarea unei situații”, a scris edilul.

Dincolo de lecția de morală, incidentul readuce în atenție prevederile stricte ale legislației privind bunurile găsite. Potrivit articolului 243 din Codul penal, păstrarea banilor descoperiți pe stradă constituie infracțiune. Cei care nu predau bunul autorităților sau persoanei care l-a pierdut în maximum 10 zile riscă o pedeapsă cu închisoarea de la una la trei luni sau o amendă penală.

Legea este la fel de aspră și pentru persoanele care decid să dispună de bunul găsit ca și cum le-ar aparține, de exemplu prin cheltuirea banilor. Astfel, termenul de 10 zile nu funcționează sub nicio formă ca o perioadă de grație în care suma poate fi utilizată fără consecințe de natură penală.