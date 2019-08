Oazele de liniște din jurul Capitalei. Cum arată casa care l-a fascinat pe Ed Sheeran

Dacă nu aveți timp sau bani să plecați anul acesta în vacanță, vă puteți relaxa o zi sau două, într-un loc de agrement.

La doi pași de București, găsiți zeci de oaze de liniște, cu tarife accesibile și multe posibilități de distracție. Timp și voie bună, să aveţi! De restul se ocupă gazdele.

După ce a fost mai bine de 20 de ani programator în Canada, lui Cristian i s-a făcut dor de ţară, aşa că a construit de la zero, la 40 de kilometri de centrul Capitalei, un sat în miniatură. Cele patru case, unele vechi de câteva sute de ani, au fost aduse chiar din inima Maramureşului.

Crstian Dumitrescu, proprietar: "Am descoperit România şi m-am îndrăgostit de ea. Am descoperit Maramureşul, arhitectura caselor mi-a plăcut foarte mult. Am cumpărat câteva case. Fiecare casă are un nume - numele satului de unde am cumpărat-o, iar fiecare cameră are un nume, nume de ţărancă specifice maramureşene."

Pentru câteva zeci de euro, turiştii pot inopta, chiar lângă Bucureşti, în aceste case. Cea mai veche are 200 de ani, iar una adăposteşte o colecţie impresionantă de icoane.

Într-o casă veche de peste 100 de ani a fost cazat şi artistul Ed Sheeran luna trecută, imediat după concertul de pe Arena Naţională. Este o casă din satul Bârsana, din Maramureş, ce a aparţinut unui cioban, iar artistul a fost atât de îndrăgostit de acest loc încât a rămas aici patru zile.

Fermecat de atmosfera idilică, britanicul a cântat în fiecare seară la chitara până târziu în noapte. A înotat în lacul Snagov şi a mâncat la fermă.

Deşi a fost inaugurata anul trecut, această vilă de lângă Bucureşti a ajuns deja în faimoasa revista Forbes. Cei doi proprietari le promit celor care le trec pragul o atmosferă boemă şi tihnită. Pentru un sfârşit de săptămână, turiştii plătesc în jur de o mie de euro pentru întreaga vilă.

Taisia Vlasie, proprietară: "Ne-am inspirat din călătoriile noastre, în special din Asia. Ultima călătorie a fost în Mexic, în America Centrală, iar acolo, la fel, am găsit nişte lucruri din care ne-am inspirat. Avem vedere la lac într-adevăr şi asta contribuie cumva la liniştea locului. Dimineaţa auzi numai natura în jurul tău şi totuşi suntem la 25 de km de Bucureşti."

Iar cei ce vor să petreacă alături de copii, la jumătate de oră de centrul Capitalei, vor găsi prima fermă de animale domestice din România creată special pentru puştii care abia descoperă lumea. Dar sunt binevenit şi în Giurgiu, la un complex turistic cu piscină.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!