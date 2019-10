Oamenii fără adăpost ridicați de pe străzile din Arad. Ce le-au făcut polițiștii

Zeci de oameni fără adăpost din Arad au fost ridicați joi de pe străzi, de polițiștii locali.

Oamenii au fost verificați, iar medicii au stabilit că o parte dintre ei sunt bolnavi și chiar au diverse maladii transmisibile. Grav este că după ce au primit o masă caldă, acești oameni s-au întors tot pe stradă, pentru că nu există centre speciale suficiente pentru ei. În plus, de multe ori chiar ei refuză să stea în cămine.

Cei peste 50 de cerșetori și oameni ai străzii au ajuns la sediul poliției locale, pentru identificare.

Au poveștile de viață dureroase, încheiate pentru toți în același loc: pe stradă.

Om al străzii: „Sunt din Maramureș și lucrez aici la voi. Descarc marfă în piață. Din '90 sunt pe străzi. Am ajuns din cauza greutăților. Am copii, dar nu mă țin.”

La Arad, Consiliul Județean a cerut ca banii obținuți din cerșetorie să fie confiscați, pentru a descuraja fenomenul. Hotărârea mai așteaptă un aviz din partea prefecturii.

Om al străzii: „Eu sunt din Arad sunt de la 12 ani. Așa mi-a plăcut de mic copil. Am familie, bunicul a murit, bunica trăiește. Dormim la țevi aici peste drum. Cerșim, nu furăm, nu dăm în cap, nu facem nimic. Eu de opt ani stau pe străzi. Nu mai am familie. Mama mea a murit. Tata a murit și nu am încotro, stau pe stradă, decât să fur, să dau în cap, mai bine cerșesc.”

Mulți dintre cei care sunt bolnavi, refuză să meragă la medic.

Adrian Toma, director general Poliția Locală Arad: „Două persoane au declarat că suferă de TBC într-un stadiu avansat, iar o persoană are virusul HIV. Prima a acceptat sprijinul echipajului de la urgență solicitat de polițiști, iar celelate nu."

Polițiștii au aplicat mai multe amenzi și au anunțat că vor repeta acțiunile de acest gen.

