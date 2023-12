Oamenii de afaceri critică bugetul „umflat” din 2024. „Nu poți să vinzi pielea ursului din pădure”

Susțin că veniturile sunt umflate și că suntem în pericol ca și anul viitor să avem un deficit bugetar uriaș, greu de acoperit. Asta în contextul în care oficialii au inclus în buget atât creșteri de salarii pentru bugetari, cât și de pensii - de la 1 ianuarie.

Reprezentanții Confederației Patronale Concordia, care reunește 2200 de firme, au avut la dispoziție mai puțin de 20 de ore pentru a analiza documentul cu bugetul pe anul viitor, cu sute de pagini și anexe.

Radu Burnete, director executiv Confederația patronală Concordia: „Nu înțelegem de unde optimismul acesta al Guvernului. Ce s-a schimbat la ANAF sau la absorbția fondurilor europene dincolo de niște planuri, care pot fi lăudabile, dar nu poți să vinzi pielea ursului din pădure, trebuie să construiești bugetul pe ceva ce vezi întâmplându-se, nu pe ce speri tu că se va întâmpla până la urmă. Vedem că Guvernul nu învață din greșeli. Adică pare că ne îndreptăm spre aceeași eroare. ANAF își propune că o să colecteze în plus 30 de miliarde, dar e cu sub 10 miliarde față de ce și-a propus. La fonduri europene, zicem că o să aducem 65 de miliarde anul viitor, din PNRR și din alte fonduri. Anul ăsta ne-am propus 55. Dar am realizat vreo 30”.

Bugetul pe anul viitor se bazează pe o creștere economică de puțin peste 3% față de 2023 și prevede creșteri de pensii și salarii. De la 1 ianuarie, valoarea punctului de pensie va crește cu 13,8%, iar lefurile bugetarilor se vor mări cu 5%.

