Au sfidat coronavirusul ca să stea la cozi la taxe. "Pentru banii noştri o facem"

Deși autoritățile le-au recomandat românilor să evite locurile aglomerate, unii s-au așezat la cozi pentru a obține pașaport sau permis de conducere, ori pentru a plăti impozitele locale.

Asaltată de contribuabili, Primăria din Târgu Mureș, de pildă, a cerut Guvernului să prelungească până la 30 aprilie termenul în care românii pot achita taxele locale cu o reducere de 10%.

La Târgu Mureș, zilnic, circa 1000 de oameni se prezintă la ghișeu pentru a plăti taxele și impozitele locale. Asta pentru că obțin o reducere de 10% dacă se achită de obligații până la sfârșitul lunii martie.

Bărbat: „Pentru banii noștrii stăm la coadă. Anul trecut în cinci minute am terminat.”

Bărbat: „Așa plătesc impozitul pentru apartament. E cu reducere și trebuie plătit, e datoria noastră.”

Reporter: „De ce nu plătiți online?”

Femeie: „Știți de ce? Că nu mă pricep extraordinar de bine la plata online și am mai pățit, că am plătit în altă parte și din cauza asta.”

Dorin Florea, primar Târgu Mureș: „Preferă să vină la ghișeu, într-un procent semnificativ. Fluxul este uriaș și am cerut să se prelungească cu o lună, ca oamenii să poată să stea liniștiți, să își ia măsurile necesare.”

Funcționarii le-au recomandat contribuabililor să păstreze o distanță cât mai mare între ei, la coadă, însă oamenii nu respectă nici acest sfat.

Femeie: „Doi metri distanță trebuia. Altădată, când am venit, nu era coadă. Numai astăzi.”

Reporter: „Puteți să păstrați distanța?”

Femeie: „Păi, trebuia.”

Bărbat: „Am incercat să păstrez distanța, dar în spate nu prea.”

Câțiva au venit echipați cu măști de protecție.

Femeie: „Trebuie să ne luăm măsuri de precauție, dacă noi avem grijă de noi, atunci totul va fi ok.”

Sziverfi Levente, șef serviciu: „Fluxul este de undeva la 900 -o mie de persoane pe zi. Din când în când se închide și se dezinfectează locul.”

Deși autoritățile au decis ca la serviciile de pașapoarte și permise auto să nu mai fie primiți decât cei care au programare online, regula nu se respectă peste tot. De pildă, la Alba Iulia.

Reporter: „Ce acte ați venit să depuneți?”

Bărbat: „Să mă planifice pentru examen.”

Reporter: „Dar nu puteți să vă înscrieți online, să vă programați online? Nu ați știut?”

Bărbat: „Nu."

Reporter: „Puteați să depuneți și online.”

Bărbat: „Așa am decis, am avut timpul necesar și am venit. Asta e, nu ne speriem."

Măsura programării online este valabilă cel puțin până la sfârșitul lunii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!