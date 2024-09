Oameni cu suflete de aur. Localnicii dintr-un sat din Gorj îi ridică o casă unei femei cu 3 copii și părăsită de soț

Femeia a fost părăsită de soț cu mai mulți ani în urmă și, de atunci, stă într-o clădire veche, extrem de șubredă.

Impresionați de necazul ei, dar și de faptul că are grijă de cei trei copii și toți au rezultate bune la școală, oamenii i-au sărit în ajutor.

Până la venirea iernii, cei implicați și-au propus ca locuința să fie gata.

Necazul familiei era știut de o angajată a primariei, care a cerut ajutor pentru cei trei copii și mama lor pe o rețea de socializare. Initial, strigătul ei părea fără răspuns.

Ioana Beznilă, asistent social Primăria Comunei Slivilești:

"Mi-era frică, în primele două zile îmi era foarte teamă că m-am băgat în ceva ce nu pot să fac, mă gândeam 'Doamne, cum să fac o casă? Casa asta duce la câteva miliarde, de unde strâng banii ăștia?'".

Dar, dupa câteva zile, localnicii s-au mobilizat. În timp ce unii au donat bani, alții s-au oferit să meargă pe șantier și să se apuce de treabă pentru a ridica noua casă cât mai repede.

Localnic: "Multă lume a început să ne dea ba un milion, ba zece ca să ajutăm această familie. Cum ați văzut și dumneavoastră, în această casă nu se mai putea locui. Am vrut s-o renovăm, nu s-a putut. Acoperișul... se vede clar ploaie înăuntru. Ei sunt niște copii extraordinari, muncesc la una cu noi zi de zi, nu se trag de la muncă, ne ajută și cu lopata și cu orice".

Localnic: "Acum facem fierul pentru partea de jos la placă și facem totul să fie ok".

Pentru mama care își crește singură copiii, totul pare un vis.

Ana Maria Dădălău, proprietara casei: "Eram descurajată, nu știam încotro să apuc. Le mulțumesc tuturor. Nu-mi vine să cred că a venit Moș Crăciun mai devreme".

Elena Bușan, fiica femeii: "Eu am rămas uimită când am auzit de la mama că vin cei din sat și de la primărie să ne ajute, e wow".



Ioana Beznilă, asistent social Primăria comunei Slivilești: "Dacă am și țigla și o voi avea cât de curând. Nu am bani pentru țiglă, dar sper să-i găsesc săptămâna viitoare și în două săptămâni ridicăm casa. Peste două săptămâni rămân interioarele. Materiale de interior mai avem".

Cei care vor să întindă o mână de ajutor pot lua legatura cu autoritățile locale din comuna Slivilești.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-09-2024 09:12