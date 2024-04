O ursoaică și puii ei au dat iama într-o turmă de capre, în Gorj. Localnicii nu mai au liniște. „Intră în casă peste noi”

Oamenii stau cu teamă că sălbăticiunile pot ataca din nou. Autoritățile au dat ordin ca ursoaica să fie împușcată dacă mai apare în zonă.

Oamenii din Polovragi, Gorj nu mai au somn încă de marți noaptea. Ursoaica și cei doi pui au atacat turma de capre a unui localnic. Câteva animale au murit, iar altele au fost grav rănite.

Dănuț Văduva, proprietarul animalelor: „A venit aici în grajd la animale, intră în casă peste noi, o să ne omoare până la urmă, stăm cu teamă. L-am gonit un pic, a venit înapoi. Nu am plecat până la ziuă”.

Liviu Gruială, martor: „Dintr-odată am auzit aici mare tămbălău, zbierau caprele într-una. Când m-am uitat, era ursul, chiar aici sus”.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert și păzesc zonele unde ar putea să reapară urșii, mai ales că și-au făcut un obicei din a coborî în sat.

Gheorghe Epure, primar comuna Polovragi: „Prima dată au lovit băieții cu pietre și a doua oară și de piatră au fugit. Am orientat mașinile pe axul drumului să nu se poată apropia, o mașină am lăsat-o cu proiecție pe coastă, băieții au adus câte un proiector, am avut lanternele jandarmilor”.

Localnicii se tem că sălbăticiunile - obișnuite cu prezența oamenilor - vor ataca din nou.

Carmina Șchiopu, localnică: „Acum s-or învățat și vin mereu, avem porci, animale, s-or învățat și vin mereu”.

Oamenii vor continua să păzească zona. Autoritățile au dat însă ordin ca ursoaica să fie împușcată dacă își mai face apariția.

