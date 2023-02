O tânără de 25 de ani, dispărută de două săptămâni, căutată cu disperare la Sibiu. Ce au găsit polițiștii într-o pădure

În locurile respective nu era nicio urmă de luptă, de parcă lucrurile ar fi fost aruncate acolo, după o tâlhărie. Oricine are date noi despre fată disparută,este rugat să sune la 112.

Angelika Maurer studia teologia la Institutul Evanghelic din Sibiu și locuia la internatul facultății, singură în cameră.

În dimineața zilei de 13 februarie, camera de supraveghere a internatului a surprins-o când ieșea pe poartă. Apoi, o altă cameră a înregistrat-o în vreme ce se îndrepta spre pădurea de la marginea orașului. Alertați că tânăra avea telefonul închis, părinții și fratele ei au anunțat Poliția.

Oana Maurer, cumnata femeii dispărute: „A avut loc o căutare destul de amplă, organizată de polițe, cu cei de la jandarmerie, pădurari, jeepuri, poliția cu câinii. Au fost prieteni de acasă din Brașov, colegi de facultate, familia, peste 50 de persoane."

Dieter Maurer, fratele femeii dispărute: „Cei de la compania de telefonie mobilă au putut localiza un perimetru în care s-a aflat telefonul. Și am găsit inițial portofelul cu buletinul, carduri, am continuat căutările, dar nu am mai găsit nimic în ziua aia. Am căutat sâmbătă, am găsit telefonul, am găsit ochelarii, cheile de la cămin.”

Tânara n-a pierdut în pădure niciun articol de îmbracaminte, iar polițiștii n-au găsit vreo urmă care să indice că ar fi fost victima unui act de violență. Apropiații fetei spun că nu și-ar fi făcut rău singură.

Mihai Udrea, coleg: „Este o fată introvertită, cu mult bun simț, cu principii morale înrădăcinate, este timidă și retrasă. Fiind o grupă mică la Institutul Teologic, ne cunoșteam bine unii pe ceilalți. Râdeam, glumeam, povesteam, ne rugam."

Fata avea câteva restanțe la școală, care n-ar fi trebuit, însă, să o afecteze prea tare.

Prof.dr. Stefan Tobler, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: „Angelika a fost și este o studentă conștiincioasă și modestă. A vrut să facă bine lucrurile, nu a reușit să termine studiile în patru ani și avea niște examene de refăcut în anul acesta."

Polițiștii au făcut publice semnalmentele tinerei, în speranța că cineva poate da informații despre ea. Angelika are 1,65 înălțime, circa 75 de kg, părul șaten și ochii verzi.

